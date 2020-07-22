У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

С древнегреческого имя Кирилл переводится, как "повелитель", "владыка" от слова "кириос". Еще одно значением имени Кирилл является "Господь". Он везде стремится быть первым, его девиз – "все или ничего". Однако он терпелив и снисходителен к тем, кто от него зависит. Парень с этим именем поначалу недоверчив к новым знакомым, но практически сразу завоевывает их расположение и сам Кирилл расслабляется в новой компании. Консерватор, не любит переезжать и менять рабочие места.
С самого раннего детства мальчик отличается большой любознательностью, много читает и запоминает все новое. Донимает вопросами родителей и старших родственников, охотно играет в развивающие игры. Кирилл послушный мальчик, знает, как правильно вести себя в обществе старших, никогда не капризничает, если его прихоти не желают потакать.
В школе Кирилла часто ставят в пример одноклассникам в своем поведении. Учителей тешат способности, желание учиться и поведение мальчика, Кирилла слишком часто хвалят учителя, родственники и знакомые, это приводит к тому, что у мальчика развивается комплекс превосходства над окружающими. Таким образом, он становится эгоистичным в общении со сверстниками и одноклассниками, редко дает списывать домашние и контрольные работы, делает это небескорыстно. Кире одинаково хорошо даются и гуманитарные, и технические науки, но достижению значительных успехов мешает его нерешительность.
В работе Кирилл очень дотошный и активный, он стремится занять должность руководителя, ему сложно находиться в подчинении. Поэтому ему лучше работать независимо или иметь собственный бизнес. В общении с окружающими Кирилл категоричен, любит навязывать окружающим свое мнение, похваляться своими знаниями и способностями. У него много знакомых, но мало друзей, поскольку тесно общаться с этим человеком достаточно сложно. Обожает комплименты и не терпит возле себя людей, которые откровенно демонстрируют ему свою антипатию.
Поздравления
Как же много добрых слов о нём,
И в душе разносится: "Кирилл!"
Раздается праздничная песнь,
И звучат торжественно слова:
Лёгких троп желаем в этот день,
Ласки, верности, душевного тепла...
Дорогой наш друг, Кирилл,
Ты себе уже налил?
Что ж, тогда тебе, дружок,
Прочитаем поздравок:
Будь всегда силен во всем,
Утром, вечером и днем,
Будь умен, как Ньютон был,
Чтоб любой с тобой дружил,
Чтобы весел был, игрив,
И красив, но не спесив,
Чтоб девчонки, как всегда,
Целовали, и еда
В холодильнике твоем
Была вечером и днем,
Утром тоже, я забыл,
Чтобы рубль в кармане был!
Ты пришел, как подарок, в этот мир.
И остался в нем навсегда, Кирилл.
Возле тебя горы друзей и подруг,
Для каждого ты, как спасательный круг.
Плывет по солнцу тихий ручеек,
Неся к тебе мой поздравок.
Ты этот дар себе прими,
Пусть бережет твои пути.
Красота отзывчивой души,
Искренность и откровенность глаз.
Разговором может рассмешить
И утешить лаской добрых фраз..
Ловок, восхитителен, умен,
Любит крепко, горячо любим.
Родной Кирюшенька! Прими поздравления с праздником! Ты сегодня именинник, поэтому мы хотим пожелать тебе много замечательных вещей. Пусть над твоей головой всегда будет светить солнце, под ногами будет родная земля, а вокруг будет много добрых и преданных друзей! Мы желаем тебе иметь солидные доходы, красавицу жену, послушных детей и богатырское здоровье!
Дорогой Кирилл! Мы поздравляем тебя с праздником! Быть именинником - это здорово: поздравления, музыка, улыбки! Пусть это состояние счастья и веселья сопровождают тебя всю жизнь! Пусть на твоей дороге встречаются только хорошие и добрые попутчики! Желаем тебе, чтобы чувство гордости не загасило чувство юмора!
Кирилл, любимый, поздравляю!
Тебе от всей души желаю:
Удобный и красивый дом,
Чтоб были счастливы мы в нем!
Крутой, лихой автомобиль,
Чтоб старый сдал скорей в утиль!
Спортивный и здоровый вид,
Чтоб не висел мешком прикид!
Побольше акций и вложений,
Чтоб не терпели мы лишений!
Побольше шуток и друзей
Чтоб жить нам было веселей!
Кирилл, поздравляю, ты сегодня именинник! Желаю тебе плыть по морю жизни, смело стоя на капитанском мостике, умело обходя рифы и борясь с бурями. Желаю тебе встретить прекрасную русалку и жениться на ней. Любовь - это такое сильное волшебство, что даже из рыбы делает человека! Докажи ей, что ты волшебник!