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У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
Обновлено 08:15 Сегодня Телеграф
Сегодня, 22 июля, день ангела отмечают люди, который носят прекрасное имя "Кирилл".

С древнегреческого имя Кирилл переводится, как "повелитель", "владыка" от слова "кириос". Еще одно значением имени Кирилл является "Господь". Он везде стремится быть первым, его девиз – "все или ничего". Однако он терпелив и снисходителен к тем, кто от него зависит. Парень с этим именем поначалу недоверчив к новым знакомым, но практически сразу завоевывает их расположение и сам Кирилл расслабляется в новой компании. Консерватор, не любит переезжать и менять рабочие места.

С самого раннего детства мальчик отличается большой любознательностью, много читает и запоминает все новое. Донимает вопросами родителей и старших родственников, охотно играет в развивающие игры. Кирилл послушный мальчик, знает, как правильно вести себя в обществе старших, никогда не капризничает, если его прихоти не желают потакать.

В школе Кирилла часто ставят в пример одноклассникам в своем поведении. Учителей тешат способности, желание учиться и поведение мальчика, Кирилла слишком часто хвалят учителя, родственники и знакомые, это приводит к тому, что у мальчика развивается комплекс превосходства над окружающими. Таким образом, он становится эгоистичным в общении со сверстниками и одноклассниками, редко дает списывать домашние и контрольные работы, делает это небескорыстно. Кире одинаково хорошо даются и гуманитарные, и технические науки, но достижению значительных успехов мешает его нерешительность.

В работе Кирилл очень дотошный и активный, он стремится занять должность руководителя, ему сложно находиться в подчинении. Поэтому ему лучше работать независимо или иметь собственный бизнес. В общении с окружающими Кирилл категоричен, любит навязывать окружающим свое мнение, похваляться своими знаниями и способностями. У него много знакомых, но мало друзей, поскольку тесно общаться с этим человеком достаточно сложно. Обожает комплименты и не терпит возле себя людей, которые откровенно демонстрируют ему свою антипатию.

Поздравления

Как же много добрых слов о нём,

И в душе разносится: "Кирилл!"

Раздается праздничная песнь,

И звучат торжественно слова:

Лёгких троп желаем в этот день,

Ласки, верности, душевного тепла...

Именины Кирилла

Дорогой наш друг, Кирилл,

Ты себе уже налил?

Что ж, тогда тебе, дружок,

Прочитаем поздравок:

Будь всегда силен во всем,

Утром, вечером и днем,

Будь умен, как Ньютон был,

Чтоб любой с тобой дружил,

Чтобы весел был, игрив,

И красив, но не спесив,

Чтоб девчонки, как всегда,

Целовали, и еда

В холодильнике твоем

Была вечером и днем,

Утром тоже, я забыл,

Чтобы рубль в кармане был!

Открытка с именинами Кирилла

Ты пришел, как подарок, в этот мир.

И остался в нем навсегда, Кирилл.

Возле тебя горы друзей и подруг,

Для каждого ты, как спасательный круг.

 

Плывет по солнцу тихий ручеек,

Неся к тебе мой поздравок.

Ты этот дар себе прими,

Пусть бережет твои пути.

Открытка с именинами Кирилла

Красота отзывчивой души,

Искренность и откровенность глаз.

Разговором может рассмешить

И утешить лаской добрых фраз..

Ловок, восхитителен, умен,

Любит крепко, горячо любим.

Картинка с именинами Кирилла

Родной Кирюшенька! Прими поздравления с праздником! Ты сегодня именинник, поэтому мы хотим пожелать тебе много замечательных вещей. Пусть над твоей головой всегда будет светить солнце, под ногами будет родная земля, а вокруг будет много добрых и преданных друзей! Мы желаем тебе иметь солидные доходы, красавицу жену, послушных детей и богатырское здоровье!

День ангела Кирилла

Дорогой Кирилл! Мы поздравляем тебя с праздником! Быть именинником - это здорово: поздравления, музыка, улыбки! Пусть это состояние счастья и веселья сопровождают тебя всю жизнь! Пусть на твоей дороге встречаются только хорошие и добрые попутчики! Желаем тебе, чтобы чувство гордости не загасило чувство юмора!

С днем ангела Кирилла

Кирилл, любимый, поздравляю!

Тебе от всей души желаю:

Удобный и красивый дом,

Чтоб были счастливы мы в нем!

Крутой, лихой автомобиль,

Чтоб старый сдал скорей в утиль!

Спортивный и здоровый вид,

Чтоб не висел мешком прикид!

Побольше акций и вложений,

Чтоб не терпели мы лишений!

Побольше шуток и друзей

Чтоб жить нам было веселей!

С именинами Кирилла

Кирилл, поздравляю, ты сегодня именинник! Желаю тебе плыть по морю жизни, смело стоя на капитанском мостике, умело обходя рифы и борясь с бурями. Желаю тебе встретить прекрасную русалку и жениться на ней. Любовь - это такое сильное волшебство, что даже из рыбы делает человека! Докажи ей, что ты волшебник!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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