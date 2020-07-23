23 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Народное название этой даты – Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник. 23 июля ходили к водоемам со стоячей водой и наблюдать за ряской – травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.
Хотя водоем, заросший ряской, непригоден для купания, люди относились к этому растению с уважением. Ряской кормили домашнюю птицу и скотину, использовали её в качестве удобрения для огородов и полей. Однако всю траву с поверхности воды не собирали. Немного оставляли русалкам, которые, согласно поверью, плели из неё кружева для своих нарядов.
На Киевской Руси ряску применяли не только в сельском хозяйстве, но и в знахарском труде. Считалось, что отвар из болотной ряски оказывает на человека успокаивающее и снотворное действие.
Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клёв ожидается отменный.
Еще 23 июля отмечаются такие праздники:
Что не рекомендуется делать 23 июля:
Ругаться, ссориться и даже повышать голос до крика. Таким поведением можно навлечь на себя и близких беду.
Гулять возле водоемов, где много ряски – там, по поверьям, живут русалки, которые могут утащить на дно.
Стричь волосы.
Приметы на 23 июля:
Если стебли картофеля тянутся к солнцу – к хорошей погоде, поникли – к дождливой.
Много ряски на воде – к хорошему и успешному году.
Если с утра трава сухая и без росы, значит, ближе к ночи пойдет дождь.
Уменьшился уровень воды в водоемах – к теплой погоде.
Надевать грязную одежду. Это может привести к болезням.
У кого именины 19 июля?
Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр, Степан и Роман.