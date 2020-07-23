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23 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

23 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Прежде всего Антоний известен тем, что основал Киево-Печерскую лавру. У Антония был дар чудотворения, он исцелял больных и мог предсказывать будущее. Его мощи так и не найдены.

Народное название этой даты – Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник. 23 июля ходили к водоемам со стоячей водой и наблюдать за ряской – травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.

Хотя водоем, заросший ряской, непригоден для купания, люди относились к этому растению с уважением. Ряской кормили домашнюю птицу и скотину, использовали её в качестве удобрения для огородов и полей. Однако всю траву с поверхности воды не собирали. Немного оставляли русалкам, которые, согласно поверью, плели из неё кружева для своих нарядов.

На Киевской Руси ряску применяли не только в сельском хозяйстве, но и в знахарском труде. Считалось, что отвар из болотной ряски оказывает на человека успокаивающее и снотворное действие.

 Антоний Громоносец

Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клёв ожидается отменный.

Еще 23 июля отмечаются такие праздники:

  • Всемирный день китов и дельфинов.

Что не рекомендуется делать 23 июля:

  • Ругаться, ссориться и даже повышать голос до крика. Таким поведением можно навлечь на себя и близких беду.

  • Гулять возле водоемов, где много ряски – там, по поверьям, живут русалки, которые могут утащить на дно.

  • Стричь волосы.

Приметы на 23 июля:

  • Если стебли картофеля тянутся к солнцу – к хорошей погоде, поникли – к дождливой.

  • Много ряски на воде – к хорошему и успешному году.

  • Если с утра трава сухая и без росы, значит, ближе к ночи пойдет дождь.

  • Уменьшился уровень воды в водоемах – к теплой погоде.

  • Надевать грязную одежду. Это может привести к болезням.

У кого именины 19 июля?

Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Петр, Степан и Роман.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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