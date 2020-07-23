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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф
Сегодня, 22 июля, день ангела отмечают люди, который носят прекрасное имя "Даниил". Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.

Даниил достаточно нравственный человек. В нём нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.

У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.

В отношения с противоположенным полом Даниил вступает только по любви. Без чувств ему будет не интересна совместная жизнь со своей избранницей. Часто случается так, что обладатель этого имени дважды вступает в брак. В первых семейных отношениях у него обычно неудачный опыт. Несмотря на ссоры с первой супругой, Даниил испытывает очень трепетные чувства к своим детям. Такой человек любит проводить своё свободное время на природе. Ему нравится рыбалка и охота. Даниил всегда старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Любит играть в теннис, футбол и неплохо танцует.

Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдаёт ей приоритетное значение. Он увлечённо погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.

Поздравления

Добрый, сильный и отважный —

Это, Даня, о тебе.

Звать тебя не нужно дважды,

Рядом ты в любой беде.

 

Поздравляю в день прекрасный

И желаю классно жить,

Верить в силы, ждать лишь счастья,

Радоваться и любить.

День ангела Даниила

Тебе желаю, Даниил,

Во всем удачи, вдохновения,

Здоровья крепкого и сил!

Пусть ярким будет настроение!

 

Желаю, Даня, счастья много,

Любви взаимной навсегда!

Пускай ведет тебя дорога

Туда, где спрятана мечта!

Именины 23 июля

Поздравляем тебя, Даня.

Встань однажды рано-рано,

Посмотри на белый свет

И скажи печали «нет».

Оглянись, Данил, вокруг:

Мир прекрасен, милый друг.

Проживи ты эту жизнь

Так, чтоб каждый твой каприз

Выполнялся каждый раз,

И тогда всё будет класс.

Поздравления с днем ангела Даниила

Желаю я тебе, Данил,

Чтоб трудности все победил,

Чтоб не боялся ты преград,

Успехам был ты в жизни рад.

 

Друзья всегда пусть рядом будут,

Помогут в трудную минуту,

И много счастья и везенья,

Пришёл твой праздник — день рождения!

Значение имени Даниил

Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,

Побольше добра, много солнечных дней,

Пускай всегда будут деньжата в кармане,

Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!

 

Желаю тебе я здоровья стального,

В карьере успехов хочу пожелать,

Улыбок цветных и счастья большого,

Всего, о чем мог ты только мечтать!

23 июля, день ангела Даниила

Пожелаю, Даниил,

Чтоб ты очень сильным был,

На пути всех побеждал,

Никогда не унывал!

 

Чтоб успех тебе стал братом,

И жилось всегда богато,

Счастья полные карманы

Чтобы были постоянно!

Даниил

Желаю тебе в этот день, Даниил,

Чтоб ты своих целей всегда достигал,

Упорства желаю, терпения и сил,

Здоровья, чтоб ты никогда не хворал!

 

Чистой любви и лишь верных друзей

Хочу пожелать в этот светлый денек,

Радости, только хороших вестей,

Эмоций счастливых огромный поток!

***

Даниил, сегодня, в этот день прекрасный,

Желаю тебе легкости, добра.

Пусть в жизни будет всё легко и ясно,

Чтоб впечатлений, яркости — сполна.

 

Пусть близкие с тобою будут рядом,

Пусть отойдет подальше грусть-беда,

Всё получаться будет только складно.

Успеха! Пусть исполнится мечта.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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