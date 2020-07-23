У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.
Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.
Даниил достаточно нравственный человек. В нём нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна.
У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.
В отношения с противоположенным полом Даниил вступает только по любви. Без чувств ему будет не интересна совместная жизнь со своей избранницей. Часто случается так, что обладатель этого имени дважды вступает в брак. В первых семейных отношениях у него обычно неудачный опыт. Несмотря на ссоры с первой супругой, Даниил испытывает очень трепетные чувства к своим детям. Такой человек любит проводить своё свободное время на природе. Ему нравится рыбалка и охота. Даниил всегда старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Любит играть в теннис, футбол и неплохо танцует.
Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдаёт ей приоритетное значение. Он увлечённо погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.
Поздравления
Добрый, сильный и отважный —
Это, Даня, о тебе.
Звать тебя не нужно дважды,
Рядом ты в любой беде.
Поздравляю в день прекрасный
И желаю классно жить,
Верить в силы, ждать лишь счастья,
Радоваться и любить.
Тебе желаю, Даниил,
Во всем удачи, вдохновения,
Здоровья крепкого и сил!
Пусть ярким будет настроение!
Желаю, Даня, счастья много,
Любви взаимной навсегда!
Пускай ведет тебя дорога
Туда, где спрятана мечта!
Поздравляем тебя, Даня.
Встань однажды рано-рано,
Посмотри на белый свет
И скажи печали «нет».
Оглянись, Данил, вокруг:
Мир прекрасен, милый друг.
Проживи ты эту жизнь
Так, чтоб каждый твой каприз
Выполнялся каждый раз,
И тогда всё будет класс.
Желаю я тебе, Данил,
Чтоб трудности все победил,
Чтоб не боялся ты преград,
Успехам был ты в жизни рад.
Друзья всегда пусть рядом будут,
Помогут в трудную минуту,
И много счастья и везенья,
Пришёл твой праздник — день рождения!
Сегодня тебе пожелать хочу, Даня,
Побольше добра, много солнечных дней,
Пускай всегда будут деньжата в кармане,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!
Желаю тебе я здоровья стального,
В карьере успехов хочу пожелать,
Улыбок цветных и счастья большого,
Всего, о чем мог ты только мечтать!
Пожелаю, Даниил,
Чтоб ты очень сильным был,
На пути всех побеждал,
Никогда не унывал!
Чтоб успех тебе стал братом,
И жилось всегда богато,
Счастья полные карманы
Чтобы были постоянно!
Желаю тебе в этот день, Даниил,
Чтоб ты своих целей всегда достигал,
Упорства желаю, терпения и сил,
Здоровья, чтоб ты никогда не хворал!
Чистой любви и лишь верных друзей
Хочу пожелать в этот светлый денек,
Радости, только хороших вестей,
Эмоций счастливых огромный поток!
***
Даниил, сегодня, в этот день прекрасный,
Желаю тебе легкости, добра.
Пусть в жизни будет всё легко и ясно,
Чтоб впечатлений, яркости — сполна.
Пусть близкие с тобою будут рядом,
Пусть отойдет подальше грусть-беда,
Всё получаться будет только складно.
Успеха! Пусть исполнится мечта.