Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября: новые правила

Министерство образования и науки определило, как дети пойдут в школу в новом учебном году. Ученики смогут посещать учебное заведение, если регион не попал в "красную" зону адаптивного карантина.

Заместитель главы МОН Любомира Мандзий рассказала, в каких областях дети смогут посещать школу.

"Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень — вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на красном уровне есть запрет посещать учебные заведения", - сообщила Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

Также Мандзий отметила, что уровень эпидемиологическо ситуации будет устанавливаться только на определенный промежуток времени. Отдельные территории области могут иметь другой уровень, в случае увеличения количества заболеваний.

Как сообщалось, правительство приняло решение изменить адаптивный карантин в стране, Украину поделили на "цветные" зоны в зависимости от ситуации с заболеваемостью в конкретном регионе.

Минздрав и Минобрразования совместно разрабатывают новые правила для обучения детей в школах. Также не исключается и смешанная форма обучения.

Учебный год 2019-2020 украинские школьники завершили дистанционно. Последние звонки и выпускные в связи с эпидемией коронавируса в стране отменили.

Напомним, коронавирус продолжает распространяться, за минувшие сутки заболело еще 856 украинцев. Антилидером по заболеваемости остается Киев.