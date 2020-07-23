Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября: новые правила

Заместитель главы МОН Любомира Мандзий рассказала, в каких областях дети смогут посещать школу.
"Если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень — вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на красном уровне есть запрет посещать учебные заведения", - сообщила Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".
Также Мандзий отметила, что уровень эпидемиологическо ситуации будет устанавливаться только на определенный промежуток времени. Отдельные территории области могут иметь другой уровень, в случае увеличения количества заболеваний.
Как сообщалось, правительство приняло решение изменить адаптивный карантин в стране, Украину поделили на "цветные" зоны в зависимости от ситуации с заболеваемостью в конкретном регионе.
Минздрав и Минобрразования совместно разрабатывают новые правила для обучения детей в школах. Также не исключается и смешанная форма обучения.
Учебный год 2019-2020 украинские школьники завершили дистанционно. Последние звонки и выпускные в связи с эпидемией коронавируса в стране отменили.
Напомним, коронавирус продолжает распространяться, за минувшие сутки заболело еще 856 украинцев. Антилидером по заболеваемости остается Киев.