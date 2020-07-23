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Как получить максимальный кэшбэк на Aliexpress

Как получить максимальный кэшбэк на Aliexpress
15:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Оказывается, делать покупки на Aliexpress можно еще дешевле.

Ежедневно миллионы товаров покупаются на популярном интернет-магазине Aliexpress. Он славится доступными ценами и широким ассортиментом товаров. Но как купить дешевые товары еще дешевле?

Сегодня при покупке товаров на известном интернет-гиганте доступна функция кэшбэк, которая стала приятным дополнением в последние годы. Напомним, кэшбэк - это возврат части денег от покупки. Чтобы получать максимальные проценты кэшбэка от покупок товаров на Aliexpress - нужно воспользоваться сервисом Tipsmart

Tipsmart - это кэшбэк-платформа, с помощью которой вы можете вернуть часть средств от онлайн и офлайн покупок.

Как оформить кэшбэк на Aliexpress?

Главной особенностью Aliexpress является доступность широкого выбора товаров от прямых поставщиков по доступным ценам. Здесь вы можете найти от микродетали на телефон до одежды на любой вкус.

Перед каждой покупкой на Aliexpress нужно предварительно заходить на абсолютно бесплатный сервис Tipsmart. Тогда вы гарантировано получите кэшбэк. Технически это возможно сделать как с компьютера, так и с телефона.

Для этого вам нужно будет пройти лишь простую регистрацию.

Tipsmart

Максимальный процент кэшбэка на Aliexpress

Как и в каждом магазине на Aliexpress существуют разные процентные ставки на возврат средств. Сейчас максимальный размер кэшбэка составляет 5,2% на одежду, мобильные аксессуары, предметы интерьера и садовые принадлежности.

Интересно и очень привлекательным выглядит процент 4,05% на все остальные товары.

Правда, на мобильные телефоны, компьютерную технику, планшеты и ноутбуки, внешние накопители процент составляет лишь 1,75%. 

Важная деталь - кэшбэк возвращается лишь после полной оплаты товара.

Сроки начисления кэшбэка составляют 24 часа с момента покупки. В редких случаях это происходит 5-7 дней. Максимально средства возвращаются 45 дней.

Кэшбэк начисляется при любой форме оплаты: прямая покупка, рассрочка или наложенный платеж.

Если вы делаете покупку впервые - ознакомьтесь с более детальной информацией о функции кэшбэка с Aliexpress - на сайте Tipsmart.

Сервис Tipsmart является показателем нового поколения использования кэшбэка. Ведь пользователю предоставляются товары уже с процентом кэшбэка. Покупатель может сориентироваться во время просмотра товаров. Более того, сервис отслеживает самые выгодные проценты кэшбэка и максимально демонстрирует эти показатели.

Какая минимальная сумма вывода кэшбэк?

Минимальная сумма вывода средств кэшбэка составляет 250 гривен на банковскую карточку. Но, также, возможно пополнить телефон от 25 гривен.

Возможные проблемы с начислением кэшбэка с Aliexpress

  • кэшбэк может быть отклонен, если вы открыли спор на Aliexpress;

  • если вы оформили покупку в кредит;

  • кэшбэк видно, но вывести невозможно - если не прошло 14 дней с момента покупки (время для возможного возврата) или магазин не дал добро.

  • кэшбэк не начисляется, если вы перед покупкой не зашли на сайт Tipsmart. В этом случае лучше уточнить у менеджера - возможно отменить заказ, а потом перезайти, но уже через Tipsmart.

Если вы передумали покупать товар, то и кэшбэк отменяется.

В любом случае, если у вас возникнут проблемы с начислением кэшбэка, то можно обратиться в службу поддержки, которая оперативно решит вопрос.

Для того, чтобы делать разумные покупки на Aliexpress с максимальными процентами кэшбэка вам нужно всего за пару минут пройти простую регистрацию сервиса Tipsmart и делать выбор товаров с возвратом средств. И следите за изменениями процентов на разные группы товаров.

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Все по теме:

Интернет, Магазин, Aliexpress, Кэшбэк.

Автор:

Телеграф
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