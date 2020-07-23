Цифровое оборудование в стоматологии: что выбрать?

Стоматология сделала огромный шаг вперед после внедрения современных технологий для диагностики и лечения пациентов. Использование цифровых аппаратов позволило в несколько раз увеличить точность и качество работы стоматолога. Ниже рассмотрим основные типы подобного оборудования и их преимущества.

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Виды стоматологического оборудования цифрового типа

На сегодня в стоматологии активно используются следующие современные виды стоматологического оборудования:

диагностическое;

практическое.

Если вы стремитесь повысить качество и эффективность своей работы — время задуматься о приобретении современного оборудования для своего стомат кабинета или клиники.

Диагностическое цифровое оборудование

К цифровому оборудованию диагностического вида относятся:

внутриротовые камеры;

ортопантомографы;

конусно-лучевые компьютерные томографы;

стоматологические микроскопы;

каппы с цифровыми датчиками.

С их помощью врач способен выполнить максимально полную и точную диагностику. Используя цифровые аппараты вы минимизируете риски для пациента, например, уменьшаете ионизирующее воздействие на его организм.

Наиболее востребованным оборудованием является цифровой ортопантомограф это современный рентген аппарат, способный выполнять панорамные снимки, на которых видны сразу обе челюсти и все зубы. Результаты исследования сохраняются на компьютере, так что врач имеет доступ к ним в любое время. Кроме того, он может увеличивать размер снимка на определенном участке челюсти, чтобы детально его изучить.

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При проведении имплантации или перед хирургическим вмешательством для исследования используется компьютерный томограф, с помощью которого стоматолог может оценить состояние костной ткани и ее структуру.

Также большую популярность в среде стоматологов имеют каппы со специальными датчиками, которые способны запоминать положение зубов и их форму. Это в значительной степени облегчает процесс дальнейшего изготовления протезных конструкций, где также нашли применения новейшие разработки.

Практическое оборудование

Цифровые аппараты активно используются на этапе изготовления ортопедических конструкций для протезирования. В частности, сегодня широко распространены 3D принтеры. С их помощью специалист может изготавливать протезы высокой точности и качества в максимально короткие сроки.

Используя 3D принтер можно изготавливать:

коронки из различных материалов;

каппы;

протезы;

накладки;

элайнеры.

Применение подобного оборудования в зуботехнической лаборатории позволяет значительно сэкономить время зубного техника, который контролирует процесс с помощью компьютера и не участвует в мануальном создании конструкций. Полученные в результате пломбы или каппы в точности копируют все индивидуальные особенности зубов и челюсти пациента, чего невозможно добиться, изготавливая их вручную, даже если за дело возьмется самый опытный специалист.

Скорость изготовления, точное копирование анатомии зуба и высокая эстетичность результата — такие результаты возможны при использовании цифрового оборудования в зуботехнической лаборатории.

Сколько стоит панорамный рентген и где его можно приобрести

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