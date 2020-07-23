В МОН назвали сроки поступления на бакалавриат: детали

В МОН выложили видео с разъснениями о сроках поступления на бакалаврат. Данное видео доступно на Фейсбуке МОН.

В МОН рассказали, что для поступающих на бакалавра либо сквозного магистра регистрация для сдачи вступительных экзаменов, творческих конкурсов не позднее 24 июля. Отмечается, что такая регистрация не является фактом подачи заявления в учреждение образования.

Регистрация электронных кабинетов начинается с 1 августа. Поступающие должны зарегистрировать свой электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua.

В этом году абитуриенты, которые пользуются льготами, тоже могут подавать электронные заявления. Для этого им нужно иметь хотя бы один сертификат ВНО и обратиться в учреждение высшего образования для внесения их в так называемый "Реестр льготников".

Прием заявлений и документов начинается с 13 августа и заканчивается в 18 часов 22 августа для абитуриентов, поступающих по результатам ВНО, а также по результатам вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые сдавали в УВО с 1 августа по 12 августа.

Прием заявлений и документов завершается 16 августа для абитуриентов, которые поступали по вступительным экзаменам и творческим конкурсам, но не сдавали их с 1 по 12 августа.

Сдача вступительных экзаменов для льготных категорий, а также творческих конкурсов для абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет, пройдет с 1 по 12 августа.

Собеседования будут проводиться с 16 по 18 августа.

Обнародование рейтинговых списков - не позднее 27 августа.

Подача оригиналов документов в учреждения высшего образования должно состояться до 18 часов 31 августа.

К этому времени необходимо привезти оригиналы документов в учреждение образования или отправить их средствами почтовой связи с обязательным описанием вложений.

Также можно направить отсканированные копии документов на официальный электронный адрес УВО с обязательным наложением КЭП/ЭЦП на файлы.

В течение 10 рабочих дней с даты начала обучения поступающий должен привезти оригиналы документов, если присылал отсканированные копии по электронной почте.

Подписание договора между учреждением высшего образования и поступающим должно произойти в течение этого же периода.

Приказ о зачислении на бюджет будет издан 5 сентября.

Перевод на вакантные места государственного заказа - не позднее 15 сентября.