Скачать
Пятница, 24.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
"Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
"Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
Очаровательная Тина Кароль вместе с сыном посетила 15-летия программы "Светская жизнь" (Фото)
Тина Кароль вместе с сыном посетила светский прием (Фото)

24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
07:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
24 июля христиане восточного обряда отмечают День святой равноапостольной Ольги – праздник, установленный в честь княгини Ольги, жены князя Игоря и бабушки князя Владимира. Праздник отмечается ежегодно в день смерти святой. В этот день также отмечают именины Ольги.

С именем Ольги связан приход христианства в Киевскую Русь. В 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где она приняла святое крещение, получив церковное имя Елена, а крестным отцом стал император Константин. Ольгу считают покровительницей православной веры.

Благодаря ее деятельности на Руси начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику. Позже ее внук, князь Владимир, впоследствии крестивший Русь, принял крещение именно по ее примеру.

Как раз в этот период был разгар жатвы, и в народе говорили: "Ольга — на поле подмога". Надо было не упустить время, вовремя убрать и рожь с полей, и сено, чтобы большие росы не загноили сена. Святой покровительнице этого дня Ольге молились о хорошей погоде, о милосердии к жницам, о том, чтобы дала она им время закончить свою работу. В это время часты грозы, и в народе считали, что если гром в постный день — будет хороший улов рыбы. Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.

Икона святой Ольги

Запреты 24 июля 

Предки старались не стирать в этот день. Среди домашних дел, это единственный запрет. Если есть острая необходимость в стирке, не делайте этого руками, иначе они начнут болеть.

Не стоит планировать свадьбу. Наши предки были уверены в том, что в противном случае брак будет недолгим и несчастливым.

Нельзя ссориться с родными. Если вы решили выяснить отношения, не делайте этого в пятницу. Считается, что после такого серьёзного разговора ещё долго не получится помириться.

Не берите в долг, иначе ваше финансовое положение только ухудшится. А вот возвращать взятое можно.

Сны в эту ночь могут многое рассказать: если приснится нечто неприятное - необходимо заняться своим здоровьем; если вы во сне куда-то движетесь - в ближайшее время все будет благополучно; если плачете - тоже хорошо: организм очищает внутренние ресурсы.

Приметы 24 июля

Раскатистый гром сулит отменную рыбную ловлю.

Если с утра на траве росы, тогда урожай огурцов и помидоров будет скудным.

Теплый солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.

Надоедливая мошкара это хороший знак, который говорит о том, что осенью будет много грибов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца 2020 года: какова причина
02 Итоги 23 июля: Луческу возглавил киевское Динамо, ВНО и поступление 2020 в Украине
03 "Темные времена": Милевский отреагировал на назначение Луческу
04 Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)
05 Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МОН назвали сроки поступления на бакалавриат: детали
В МОН назвали сроки поступления на бакалавриат: детали
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину"
Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
Домашнее насилие: ВР предложили увеличить штрафы в 100 раз
Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)
Новый рейтинг от Netflix: самые просматриваемые сериалы сервиса (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь