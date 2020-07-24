24 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

24 июля христиане восточного обряда отмечают День святой равноапостольной Ольги – праздник, установленный в честь княгини Ольги, жены князя Игоря и бабушки князя Владимира. Праздник отмечается ежегодно в день смерти святой. В этот день также отмечают именины Ольги.

С именем Ольги связан приход христианства в Киевскую Русь. В 954 году княгиня совершила паломничество в Константинополь, где она приняла святое крещение, получив церковное имя Елена, а крестным отцом стал император Константин. Ольгу считают покровительницей православной веры.

Благодаря ее деятельности на Руси начали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику. Позже ее внук, князь Владимир, впоследствии крестивший Русь, принял крещение именно по ее примеру.

Как раз в этот период был разгар жатвы, и в народе говорили: "Ольга — на поле подмога". Надо было не упустить время, вовремя убрать и рожь с полей, и сено, чтобы большие росы не загноили сена. Святой покровительнице этого дня Ольге молились о хорошей погоде, о милосердии к жницам, о том, чтобы дала она им время закончить свою работу. В это время часты грозы, и в народе считали, что если гром в постный день — будет хороший улов рыбы. Глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню.

Запреты 24 июля

Предки старались не стирать в этот день. Среди домашних дел, это единственный запрет. Если есть острая необходимость в стирке, не делайте этого руками, иначе они начнут болеть.

Не стоит планировать свадьбу. Наши предки были уверены в том, что в противном случае брак будет недолгим и несчастливым.

Нельзя ссориться с родными. Если вы решили выяснить отношения, не делайте этого в пятницу. Считается, что после такого серьёзного разговора ещё долго не получится помириться.

Не берите в долг, иначе ваше финансовое положение только ухудшится. А вот возвращать взятое можно.

Сны в эту ночь могут многое рассказать: если приснится нечто неприятное - необходимо заняться своим здоровьем; если вы во сне куда-то движетесь - в ближайшее время все будет благополучно; если плачете - тоже хорошо: организм очищает внутренние ресурсы.

Приметы 24 июля

Раскатистый гром сулит отменную рыбную ловлю.

Если с утра на траве росы, тогда урожай огурцов и помидоров будет скудным.

Теплый солнечный день – к хорошему урожаю зерновых.

Надоедливая мошкара это хороший знак, который говорит о том, что осенью будет много грибов.