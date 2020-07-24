ВОЗ: Пандемия разрушила жизни миллиардов людей

В ВОЗ зарегистрировано более 15 миллионов случаев COVID-19 и почти 620 тысяч смертей.

Пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге для СМИ по COVID-19 23 июля.

Он сказал, что в условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".

"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврата к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", — заявил Гебреисус.

Он призвал делать осознанный выбор, так как под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружающий.

"Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", — отметил глава ВОЗ.

ВОЗ собрала базу данных законов, которые страны приняли в ответ на пандемию.

Она включает объявления о чрезвычайном положении, карантинные меры, надзор за болезнями, правовые меры, связанные с ношением масок, физическим дистанцированием и доступом к лекарствам и вакцинам.

"Хорошо продуманные законы могут помочь в создании сильных систем здравоохранения; оценивать и утверждать безопасные и эффективные лекарства и вакцины; и обеспечить выполнение мер по созданию более здоровых и безопасных общественных мест и рабочих мест.

Однако плохо разработанные, внедренные или применяемые законы могут нанести ущерб маргинализированному населению, закрепить стигму и дискриминацию и помешать усилиям по прекращению пандемии", - сообщил глава ВОЗ.

Одним из инструментов, который может использовать правительство, является закон - не для принуждения, а для защиты здоровья и защиты прав человека.

База данных будет продолжать расти по мере добавления новых стран и тем.

Как сообщалось, в ВОЗ предупреждают, что ситуация с COVID-19 в мире будет только ухудшаться.

Больше всего случаев коронавируса выявили в США, Бразилии, Индии и России.