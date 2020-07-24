У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Сегодня, 24 июля, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя "Ольга".

Имя "Ольга" сулит его носительнице такие сильные качества и черты как самостоятельность, упрямство, страстность, эмоциональность, чувственность, принципиальность, надменность, высокомерие и чувствительность. Плюс ко всему, в своем большинстве Ольги, это очень упертые женщины. С ней лучше не вступать в спор, и лучше не доводить ее до плохого, ведь гнев ее страшен.

Основные черты характера девушки по имени Ольга – это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упрямо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. Для Ольги опасно не дать проявиться своим талантам.

Независимость - одно из самых ранних качеств Ольги. В свою очередь любовь к самостоятельности порождает одиночество, в результате чего носительница этого имени может ощущать себя нелюбимой и несчастной.

Но зато сама по себе женщина по имени Ольга, это обычно имеет множество положительных качеств: совестность, правильность, честность. Ольга никогда не обманет, не попытается нажиться на чужой слабости или доверчивости, и более того, всегда поможет, если увидит, что человек действительно нуждается в помощи.

Поздравления

Поздравления

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан!

Оленька — имя как раз для тебя!

Очень достойное, гордое, смелое!

Все, за что ты ни возьмешься, любя,

Всегда получается очень умело!

Наш поздравок тебе, Оля, такой:

Светом очей своих путь освещай!

Мало кто сможет сравниться с тобой.

Так что от жизни лишь кайф получай!

Ты непокорная княгиня,

Святая, добрая богиня.

Прими ты наши поздравления

В твои день — в прекрасный день рождения.

Пусть в жизни тебе улыбнется удача,

Несложною станет любая задача,

Пусть сказка откроет в судьбе филиал.

Ты, Ольга, всегда и для всех — идеал!

Ольга, Оля, Олечка!

Имя словно моречко.

Не грусти нисколечко,

Лучше улыбнись.

Ярко светит солнышко...

Жизнь люби до донышка!

И прекрасной долюшкой

Вдоволь насладись.

Ольга, будьте словно та княгиня,

Умна, мудра и горделива,

Для нас Вы, Ольга, эталон,

Примите, Ольга, наш поклон.

Добры Вы, хороши собою

И к Вам симпатии не скроем,

Пусть восхищенье и восторг

Мужчин сбивают мигом с ног!

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее, и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

Поздравления для Ольги

По крупице собираю,

Их уже набралось столько,

Что боюсь, их растеряю.

Принимай скорей в ладони

Поздравления мои,

Светлой радостью заполнят

Они завтрашние дни.

Принесут тебе удачу,

Принесут тебе успех,

Я тебе желаю счастья,

Раздели его на всех.

Все сердца мужчин до боли,

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует,

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука,

Знаком счастья и добра.