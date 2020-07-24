Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО: когда и по каким предметам состоится тестирование

Дополнительная сессия ВНО- 2020 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сегодня состоялось тестирование по физике.

Основная и дополнительная сессии ВНО в этом году проходят в условия карантина. Все участники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Начинается тестирование в 09:50 и продолжается до 10:50. При себе необходимо иметь паспорт и Сертификат внешнего независимого оценивания.

До 14 августа будут известны все результаты дополнительной сесии.

График проведения дополнительной сессии ВНО-2020:

24 июля — физика

28 июля — математика

29 июля — испанский язык

30 июля — французский

31 июля — немецкий

3 августа — английский

4 августа — украинский язык и литература

5 августа — биология

6 августа — история Украины

7 августа — география

10 августа — химия

Основная сессия ВНО состоялась с 25 июня по 17 августа. Последним предметом, по которому сдавали тесты была химия.

Отметим, что еще не все результаты по ВНО известны. 25 июля появятся результаты по математике и физике. В этом году пороговые баллы значительно снизили: 9 по математике и 12 по физике.