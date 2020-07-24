Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО: когда и по каким предметам состоится тестирование

Основная и дополнительная сессии ВНО в этом году проходят в условия карантина. Все участники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.
Начинается тестирование в 09:50 и продолжается до 10:50. При себе необходимо иметь паспорт и Сертификат внешнего независимого оценивания.
До 14 августа будут известны все результаты дополнительной сесии.
График проведения дополнительной сессии ВНО-2020:
24 июля — физика
28 июля — математика
29 июля — испанский язык
30 июля — французский
31 июля — немецкий
3 августа — английский
4 августа — украинский язык и литература
5 августа — биология
6 августа — история Украины
7 августа — география
10 августа — химия
Основная сессия ВНО состоялась с 25 июня по 17 августа. Последним предметом, по которому сдавали тесты была химия.
Отметим, что еще не все результаты по ВНО известны. 25 июля появятся результаты по математике и физике. В этом году пороговые баллы значительно снизили: 9 по математике и 12 по физике.