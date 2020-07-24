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Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО: когда и по каким предметам состоится тестирование

Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО: когда и по каким предметам состоится тестирование
12:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Дополнительная сессия ВНО- 2020 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сегодня состоялось тестирование по физике.

Основная и дополнительная сессии ВНО в этом году проходят в условия карантина. Все участники соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. 

Начинается тестирование в 09:50 и продолжается до 10:50. При себе необходимо иметь паспорт и Сертификат внешнего независимого оценивания.

До 14 августа будут известны все результаты дополнительной сесии.

График проведения дополнительной сессии ВНО-2020: 

  • 24 июля — физика

  • 28 июля — математика

  • 29 июля — испанский язык

  • 30 июля — французский

  • 31 июля — немецкий

  • 3 августа — английский

  • 4 августа — украинский язык и литература

  • 5 августа — биология

  • 6 августа — история Украины

  • 7 августа — география

  • 10 августа — химия

Основная сессия ВНО состоялась с 25 июня по 17 августа. Последним предметом, по которому сдавали тесты была химия.

Отметим, что еще не все результаты по ВНО известны. 25 июля появятся результаты по математике и физике. В этом году пороговые баллы значительно снизили: 9 по математике и 12 по физике. 

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Все по теме:

Абитуриенты, ВНО, ВНО 2020.

Автор:

Телеграф
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