Карантин в августе: в Кабмине опубликовали постановление об условиях

В Украине регионам в зависимости от распространения коронавируса, будут устанавливать зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемопасности. Об этом сообщается в документе на сайте Кабмина.

Постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 г. № 641 обнародовано на сайте Кабмина.

"Установить с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 1 августа по 31 августа 2020 года. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах региона устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в документе.

На Фейсбуке Минздрава Украины обнародовали фото инфографики по адаптивному карантину:

Уровень эпидемической опасности может изменяться для всей территории региона или территории отдельных административно-территориальных единиц региона.

Как и ранее, в период действия карантина запрещается:

нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

иностранцам - пересекать границу без наличия полиса страхования.

Подробнее с документом можно ознакомится в документе постановления на сайте Кабмина.

Ранее, на заседании правительства глава Минздрава сообщил, что новое постановление, принятое 22 июля предлагается применить с 1 по 31 августа.