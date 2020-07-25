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25 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

25 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В этот день православные христиане чтят память святых мучеников Прокла и Илария. В народе праздник называют Прокл Плакальщик или Прокл Великие росы.

25 июля по народному календарю – Прокла-плакальщика. В это время выпадали сильные росы, а еще наступало время гроз и дождей.

Предки считали, что роса, собранная 25 июля, может защитить и избавить от сглаза и порчи, болей в теле и болезней глаз. Люди поднимались до рассвета, шли на луг, расстилали на травы льняные ткани, а затем отжимали воду в глиняные сосуды.

Девушки, желавшие сохранить красоту и молодость надолго, умывались утренней росой. Ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Проклов день

Знахари также пополняли свои сундуки: целый день проводили за сбором целебных трав и ряски, которая зацветала на реках и озерах, а утреннюю росу использовали в качестве основы для снадобий.

Что не рекомендуется делать 25 июля:

  • Заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу.

  • Ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

  • Брать и давать деньги в долг.

  • Кушать пищу, приготовленную посторонними людьми – так к вам могут перейти их проблемы.

Приметы на 25 июля

  • Проклова роса - лучшее средство от сглаза.

  • Роса на Прокла наделяет красотой и спокойствием.

  • Много росы на полях и туман стелется - хорошая погода будет, если нет росы - ненастья не миновать.

  • Туман над лесом - к дождю.

  • Утренняя роса - добрая слеза: ею лес умывается, с ночкою прощается.

У кого именины 19 июля?

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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