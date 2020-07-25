25 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В этот день православные христиане чтят память святых мучеников Прокла и Илария. В народе праздник называют Прокл Плакальщик или Прокл Великие росы.

25 июля по народному календарю – Прокла-плакальщика. В это время выпадали сильные росы, а еще наступало время гроз и дождей.

Предки считали, что роса, собранная 25 июля, может защитить и избавить от сглаза и порчи, болей в теле и болезней глаз. Люди поднимались до рассвета, шли на луг, расстилали на травы льняные ткани, а затем отжимали воду в глиняные сосуды.

Девушки, желавшие сохранить красоту и молодость надолго, умывались утренней росой. Ее пили беременные женщины, чтобы роды прошли легко. Этой же росой обтирали маленьких детей, чтобы уберечь от злых сил.

Знахари также пополняли свои сундуки: целый день проводили за сбором целебных трав и ряски, которая зацветала на реках и озерах, а утреннюю росу использовали в качестве основы для снадобий.

Что не рекомендуется делать 25 июля:

Заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу.

Ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

Брать и давать деньги в долг.

Кушать пищу, приготовленную посторонними людьми – так к вам могут перейти их проблемы.

Приметы на 25 июля

Проклова роса - лучшее средство от сглаза.

Роса на Прокла наделяет красотой и спокойствием.

Много росы на полях и туман стелется - хорошая погода будет, если нет росы - ненастья не миновать.

Туман над лесом - к дождю.

Утренняя роса - добрая слеза: ею лес умывается, с ночкою прощается.

У кого именины 19 июля?

Именины у Михаила, Прокла, Феодора, Арсения, Вероники, Симона, Марии, Ивана и Гавриила.