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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф
Сегодня, 25 июля, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя "Полина".

Имя Полина имеет несколько версий происхождения. Первая из них – самая распространённая – имя Полина произошло от имени древнегреческого бога солнца Аполлона и означает "солнечная" или же "посвящённая Аполлону". Существуют варианты перевода "освобождённая" или же "освобождающая".

Вторая версия – имя Полина французского происхождения, произошло от мужского имени Поль, что переводится с латинского языка как "маленький", "малыш".

Полина быстро принимает решения и необычайно активна. По темпераменту она – холерик. Иногда кажется, что у Полины завышены запросы, она слишком горда и неприступна. Однако в душе эта девушка боязлива и скромна.

Полина легко идет на контакт, она очаровывает собеседника. Девушка легко поддерживает любые разговоры, хорошо чувствует себя абсолютно везде. От жизни Полина ждет в первую очередь успеха. Она напускает на себя маску гордости и неприступности, а на самом деле с усилием заставляет себя знакомиться или начинать новое дело. Полина может быстро выходить из себя, спорить совершенно не умеет. Как правило, она не доказывает свое мнение, а пытается навязать его другим.

Но несмотря на некоторые ее недостатки, Полина выделяется среди друзей особой доброжелательностью, отзывчивостью и бескорыстием. В ней прежде всего становятся заметны уравновешенность и ровность ее характера. Она всегда готова прийти на помощь, посочувствовать, выслушать, обнять и приласкать. Она любит всех – и друзей, и животных – все живое вокруг.

Поля очень терпелива и не требовательна к людям. В них она старается видеть только хорошее, часто сама может искать оправдание случившемуся, пусть даже не с ней самой. Полине нравится быть в курсе всех событий: и встречи, и мода, и книги, и спектакли. Но она не будет слепо следовать новшествам. Ей нравится быть в компании, общаться.

В душе Полина ставит свои способности настолько же высоко, насколько низко ставит способности и мнение других. Хорошую оценку в глазах этой девушки может заслужить только действительно дорогой ей человек. Она не сентиментальна, не чувствует красоты окружающего мира и любит показать себя безразличной. При этом она всегда остается верным другом, всегда поможет и советом, и делом.

Полина всегда колеблется от излишней серьезности до безудержной жизнерадостности. Домашнее хозяйство не входит в список увлечений Полины, однако она его не запускает. Девушка с этим именем не относится к доверчивым людям.

Свою судьбу Полина может построить очень по-разному. В юном возрасте она словно чистый лист. Девочка с готовностью помогает учителям, не дает в обиду друзей. В юные годы Полина очень любит шумные тусовки. С годами Полина не утрачивает внешности, всегда выглядит моложе своих лет и остается желанным гостем в компании молодежи. Обладая трудным характером, Полина проживает необычайно насыщенную жизнь.

Все события Полина воспринимает субъективно, многое несправедливо принимает на себя. Он достаточно интеллигентна и не забывает дать это почувствовать. Порой Полина увлекается самокопанием и много себя критикует.

Полина хорошо себя чувствует в проверенной обстановке. Все новое и нестандартное легко выбивает ее из колеи. Интуиция у девушки развита недостаточно и она ей мало доверяет, больше полагаясь на свой ум. Полина очень верит в себя и свои интеллектуальные способности. Даже неудачи не могут ее переубедить.

Поступки Полины сильно зависят от ее окружения. Обычно она доброжелательна и отзывчива, готова помочь и поддержать, но порой Полина становится резкой и напрямую высказывает накопившиеся претензии. Это получается у нее довольно грубо и резко.

Полина не стремится показывать своих чувств. Ей трудно найти идеального партнера, поскольку она предъявляет к нему слишком много требований.

Полина не стремится работать, хоть и кажется со стороны очень деятельной. В повседневном труде девушке порой не хватает терпения и умения ставить перед собой задачи. Полина может трудиться в качестве журналиста или рекламного агента. В ней нет амбиций занять престижный пост. Главное в работе для Полины, чтобы она была поближе к дому, а график не мешал семейным заботам.

Поздравления

В этот день хотелось бы поздравить Полину с именинами и пожелать всего наилучшего. Счастья, здоровья, любви большой и чистой, позитивных эмоций, успехов во всех начинаниях. Само значение имени говорит о том, что Полина –тот человек, который всегда придет на помощь, ценит своих друзей. Так пусть и у тебя на жизненном пути встречаются только те, кто сможет ответить взаимностью на все старания и будет всегда рядом!

День ангела Полины

Именины у Полинки!

Она сегодня как с картинки —

И красива, и весела!

А жемчужная улыбка

Готова всех свести с ума.

 

Поля, Полечка, родная,

Счастья и любви тебе!

С искренностью пожелаем

Самого хорошего в судьбе!

 

Чтобы хороша была собою,

Чтоб жила с удачей и любовью

Чтобы ангелок-хранитель твой

Всегда был рядышком с тобой.

25 июля, Именины Полины

У Полины именины! Прими поздравления от души, чтобы солнышко тебе везде светило и был весел окружающий мир. Счастья и любви тебе в день именин. Чтобы ангел-хранитель всегда был рядом и оберегал от бед, чтобы исполнял твои желания. Чтобы прожила ты до 100 лет. Наслаждайся жизнью и дари всем свою милую улыбку!

Именины Полины

Прими искренние поздравления в День Ангела, дорогая Полина! Пусть этот день, как и каждый следующий, будет солнечным и радостным, Ангел всегда будет рядом, а Бог бережет от всех ненастий. Оставайся таким же добрым, светлым и жизнерадостным человеком, крепкого тебе здоровья, любви, пусть сбываются все мечты! Будь счастлива!

Поздравления с днем ангела

Нежный цветок и голос твой тонок

Цвет твой, нежнее сакуры и лилии

Зато голос души так сильно звонок

Любой мужчина от красоты твоей падет в бессилии

Нежно и имя твое Полина

Пусть ангелы всю жизнь несут тебя на руках

Как своего господина

Пусть враги все исчезают в прах

Пусть за всю жизнь не будет ни капли горя

Цени себя, а Поздравунчик в помощь!

И по больше радости и моря

С днем ангела тебя!

Полина- значение имени и поздравления

С днем ангела, любимая Полина

Подобно ангелу ты чиста и красива

Не бойся начинать все с чистого листа

Ты в душе прекрасней всех

Просто будь всегда счастливой

Улыбайся и сияй — сегодня день ангела Полины!

Будешь ты всегда счастливой, и веселой, и красивой

Живи и никогда не унывай.

Поздравляем тебя Полина!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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