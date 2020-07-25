Невыносимая жара и грозы: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных 25-26 июля синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных и некоторых северных областей. На остальных территориях будет сухо и очень жарко.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных и некоторых северных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"25 июля в Украине без осадков, только днем в западных, местами Житомирской, Киевской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. ", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды 25 июля, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, на северо-востоке и востоке страны 8-13°, днем 24-29°, в южных и Днепропетровской областях до 31°

В Киеве синоптики прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха днем повысится до 26-28 градусов тепла, а ночью 15-17.

"В Киеве в субботу - без существенных осадков, только вечером и уже в воскресенье - вероятный дождь с грозой. Температура воздуха позволит брать минимум вещей на отдых, ожидается + 26 + 29 градусов", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды 26 июля, фото: meteo.gov.ua

Завтра, 26 июля, на Западе температура воздуха днем повысится до 24-26 градусов тепла, а ночью 12-14. На территории северных и центральных областей днем прогнозируют 25-27 градусов тепла, а ночью 15-17. На востоке и юге днем ожидается 31-33 градуса тепла, а ночью 12-14.

В Киеве синоптики также прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха в этот день поднимется до 26-28 градусов тепла, а ночью 15-17.