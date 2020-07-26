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26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

26 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
07:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 26 июля, православная церковь празднует "Собор Архангела Гавриила".

Поводом к празднованию Собора Архангела Гавриила 26 июля, как считается, стала дата освящения храма, воздвигнутого в Константинополе во имя Гавриила. Архангела Гавриила почитают как одного из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. Именно он вдохновлял пророка Моисея при написании Книги Бытия. Именно он возвещал пророку Даниилу о грядущей судьбе еврейского народа. И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий.

В христианизированных легендах о борьбе Бога и сатаны Бог или его помощники (в том числе архангел Гавриил) поражают дьявола молниями - огненными стрелами. Гаврила считается "громовым", "сердитым" праздником. Никто в этот день не должен работать, так как Гавриил "заведует" громами, может спалить копну.

В этот день говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает". Несмотря на запрет работать - продолжалась жатва. "Время дорогое, никому покоя"; "Пот ключом бьет, а жнец свое берет"; "Пока колос в поле, трудись подоле", - говорили наши предки.

День Архангела Гавриила

В некоторых местах с 26 июля делали первый зажин - торжественно жали первый сноп, который называли зажинным или именинным. Именинный сноп в старину берегли, холили, считая, что он может совершить чудеса. С него начинали молотьбу, соломой кормили больную скотину, зерна ржи считались целебными в болезнях для людей и птиц. Без именинного снопа не бывало и посева.

Что не рекомендуется делать 26 июля:

  • Грустить и ссориться. Конфликты в этот день могут обеспечить неприятности на четыре месяца.

  • Тяжело трудиться без особой надобности.

  • Ходить в баню - могут начаться проблемы с деньгами.

Народные приметы 26 июля

  • Теплая и солнечная погода - осень будет продолжительной, и холода придут нескоро.

  • Дождливый день 26 июля - зима будет морозной и снежной.

  • Грачи в стаи собираются - примета того, что скоро наступит осень.

У кого именины 26 июля?

 Сегодня отмечают именины Антон, Степан, Юлиан.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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