27 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

27 июля 2020 года отмечают День Акилы и Онисима. Именно с этого периода начинает понемногу желтеть листья на деревьях.

Православная церковь 27 июля чтит память апостола Акилы. Другие названия праздника: "Дозоры", "Кочанник". Дело в том, что с 27 июля начинали свертываться кочаны капусты. Также считалось, что это день Стефана Чудотворца. 27 июля можно смело отправляться в дальнюю поездку – она будет удачной.

Возможно, что Акила - ученик апостола Павла, уроженец Понта, иудей, живший в городе Риме со своей женой Прискиллой (память 13 февраля). В правление императора Клавдия (41-54) все евреи были изгнаны из столицы. Святой Акила с женой вынуждены были уехать. Поселились они в Коринфе. В скором времени туда пришел из Афин с проповедью Евангелия святой апостол Павел. Познакомившись с Акилой, он стал жить у него в доме и вместе с ними трудился над изготовлением палаток.

Приняв Крещение от апостола Павла, Акила и Прискилла сделались его преданными и ревностными учениками. Они сопровождали апостола в Ефес. Апостол Павел поручил им продолжать проповедь Евангелия в Ефесе, а сам направился в Иерусалим, чтобы провести там праздник Пятидесятницы. В Ефесе Акила и Прискилла услышали смелую проповедь пришельца из Александрии, еврея Аполлоса, наставленного в начатках веры, но знавшего только крещение Иоанна Предтечи. Они позвали его к себе и более точно объяснили путь Господень.

После смерти императора Клавдия евреям было разрешено возвратиться в Италию, и тогда Акила и Прискилла вернулись в Рим. Апостол Павел в своем Послании к Римлянам вспоминал о своих верных учениках: "Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все Церкви из язычников и домашнюю их церковь" (Рим. 16, 3-4). В Риме святой Акила пробыл недолго: апостол Павел поставил его епископом в Асию. Святой Акила ревностно трудился в Евангельской проповеди в Асии, Ахаии и Ираклии: обращал язычников ко Христу, утверждал в вере новообращенных христиан, поставлял пресвитеров, сокрушал идолов. В апостольских трудах ему неустанно помогала святая Прискилла. Святой Акила окончил жизнь мученически: его убили язычники. По преданию Церкви, вместе с ним была убита святая Прискилла.

В это время — середина лета — погода отличается неустойчивостью: часто налетают ветры с вихрями, дожди с грозами. Гроз всегда боялись: от молний часто погибали люди, возникали пожары. Спастись от несчастья можно было, если во время грозы читать такой заговор: "Свят, свят, свят, седяй в грому, обладавши молниями, проливый источники на лицы земли, о, Владыко страшный и грозный, сам суди окаянному дияволу с бесы, а нас, грешных, спаси, всегда и ныне и присно, и во веки веков; аминь. Ум праведен, самоизволен, честь от Бога, отечеству избавление. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Чтобы укротить ветер, читали такие заговорные слова: "Ветры и вихри налетные, наносные, набродные, незаведомые, полдневные, лесовые, болотные, луговые, пошлю я вас во чисты поля, во сини моря, во гнилы болота. Не я вас высылаю, высылает вас Матушка Пресвятая Богородица".

Запреты 27 июля

Без особой надобности не стоит выходить из дома. Наши предки были уверены в том, что 27 июля нечистая сила обращается молнией и может нанести человеку большой урон.

Не стоит надевать одежду тёмного цвета, чтобы не вызвать отчуждение людей, а также минимизировать собственное раздражение и плохое настроение. В этот понедельник приветствуются все светлые оттенки, особенно зеленой гаммы.

Лучше не давать в долг. Именно этой суммы вам может не хватить на какое-то важное дело.

Приметы 27 июля

Сны, увиденные в эту ночь, расскажут о тех задачах, которые вы должны выполнить и которые вам под силу, но вы почему-то не решаетесь к ним приступить.

Обстрадаешься — обтерпишься, а хлеб выстрадаешь — и замесишь.

Сей хлеб — не спи, будешь жать — не станешь дремать.

Сухая погода обещает хорошую осень.