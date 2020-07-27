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Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца

Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
Обновлено 08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в ближайшие дни установится жаркая погода, местами температура поднимется до +32°. На западе и юго-востоке пройдут грозовые дожди.

Последние дни июля в Украине будут жаркими. В большинстве областей осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +30...+32°.

Об этом свидетельствуют данные синоптических карт Украинского гидрометцентра.

27 июля в западных регионах пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +23...+25°.

На севере малооблачная погода, осадков не предвидеться, в Черниговской области ночью +16...+18°, днем +29...+31°. В Сумской области ночью +15...+17°, днем +28...+30°.

Прогноз погоды на 27.07.2020

Прогноз погоды на 27 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины местами пройдут дожди. В Донецкой и Луганской областях грозы, ночью +16...+18°, днем +28...+30°. В Днепропетровской и Запорожской областях дождь, ночью +19...+21°, днем +29...+31°. В Харьковской области ясно, ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

В центральных регионах страны без осадков, ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

В южных регионах и Крыму местами пройдут грозы. В Одесской и Николаевской ясно, ночью +20...+22°, днем +31...+33°. В Херсонской области местами кратковременные дожди, ночью +19...+21°, днем +30...+32°. В Крыму гроза, ночью +20...+22°, днем +26...+28°.

В Киеве и в области в понедельник, 27 июля, без осадков, днем температура воздуха поднимется до +32°.

28 и 29 июля в Украине установится жара, кратковременные дожди ожидаются лишь в западных и восточных регионах.  Температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29...+31°. 

Прогноз погоды на 28.07.2020

Прогноз погоды на 28 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29.07.2020

Прогноз погоды на 29 июля, фото: meteo.gov.ua

В последние дни месяца, 30 и 31 июля, грозовые дожди накроют большинство областей Украины, сухо будет лишь на юго-востоке. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +25...+27°. 

Прогноз погоды на 30.07.2020

Прогноз погоды на 30 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31.07.2020

Прогноз погоды на 31 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области в курортном городе Яремче выпал крупный град. Зимнее явление обрушилось на город, дороги в некоторых местах засыпало льдинками настолько плотно, что казалось, будто прошел снег. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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