Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Коронавирус в Украине: количество новых случаев немного снизилось
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Пандемия не отступает: в мире уже более 16 млн случаев коронавируса
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"
Ксения Мишина объянила, зачем ей нужен проект "Холостячка"

В МВД рассказали о том, как преступники продавали персональные данные украинцев

В МВД рассказали о том, как преступники продавали персональные данные украинцев
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В МВД рассказали, как злоумышленники получали доступ к государственным реестрам и с какой целью их использовали.

 В МВД устанавливают причастных лиц, которые могут иметь отношение к утечке базы данных, расследование продолжается.  Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНН.

Геращенко рассказал, как работала схема преступников и о том, как получали личные данные тех или иных лиц.

"Здесь был вопрос не взлома государственных реестров, а то, чтобы похитить определенную информация, и определенные группы пытались зарабатывать на ней деньги. Суть этого чат-бота заключалась в том, что ты платишь деньги и получаешь информацию - личные данные тех или иных людей. Например, кому-то в бизнесе интересно проверить, с кем он имеет дело. Предлагалось платить 10-20-50 долларов и получать доступ к проверке тех или иных юридических лиц, транспортных средств и так далее. Задачей этих подонков было получать деньги за определенную закрытую информацию, которая не должна быть в открытом доступе", - отметил Геращенко.

Как сообщалось, в июне этого года в сети появилась информация о том, что выявили утечку персональных данных в одном из Telegram-каналов. Полиция провела масштабную работу, провели десятки обысков, выявили 25 человек причастных к утечке информации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Антон Геращенко, Киберполиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах
02 Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
03 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
04 ДТП во Вьетнаме: автобус улетел с дороги и перевернулся, много погибших (Фото)
05 Как Тайсон Фьюри проиграл Дэвиду Прайсу: в Сети всплыло архивное видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
Июль закончится жарой и грозами: погода до конца месяца
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
В начале недели доллар и евро пошли вниз: курс валют
&quot;Несправедливо&quot;: Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию
Рецепт дня: &quot;Драники&quot; из огурцов с зеленью
Рецепт дня: "Драники" из огурцов с зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь