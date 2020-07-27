В МВД рассказали о том, как преступники продавали персональные данные украинцев

В МВД рассказали, как злоумышленники получали доступ к государственным реестрам и с какой целью их использовали.

В МВД устанавливают причастных лиц, которые могут иметь отношение к утечке базы данных, расследование продолжается. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНН.

Геращенко рассказал, как работала схема преступников и о том, как получали личные данные тех или иных лиц.

"Здесь был вопрос не взлома государственных реестров, а то, чтобы похитить определенную информация, и определенные группы пытались зарабатывать на ней деньги. Суть этого чат-бота заключалась в том, что ты платишь деньги и получаешь информацию - личные данные тех или иных людей. Например, кому-то в бизнесе интересно проверить, с кем он имеет дело. Предлагалось платить 10-20-50 долларов и получать доступ к проверке тех или иных юридических лиц, транспортных средств и так далее. Задачей этих подонков было получать деньги за определенную закрытую информацию, которая не должна быть в открытом доступе", - отметил Геращенко.

Как сообщалось, в июне этого года в сети появилась информация о том, что выявили утечку персональных данных в одном из Telegram-каналов. Полиция провела масштабную работу, провели десятки обысков, выявили 25 человек причастных к утечке информации.