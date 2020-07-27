Будет жарче, чем обычно: синоптики дали прогноз погоды на август

По прогнозам Украинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в августе будет на 1-2 градуса выше многолетних значений.

Как сообщают синоптики, средняя месячная температура воздуха составляет 17-20 ° тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23 °, в Карпатах 11-16 ° тепла.

Максимум температуры воздуха составляет 34-41 °, в Луганской области местами 42 °, в горных районах 26-33 °. Минимум - 1-7 ° тепла, на юге до 11 ° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза.

"Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей", -говорится в сообщении.

Осадки в августе

Средняя месячная количество осадков составляет в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и Прикарпатье до 145 мм. Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Ранее синоптики спрогнозировали, что летняя погода в Украине продержится до конца сентября, также сообщалось, что август будет жарким, возможна засуха.

В связи с глобальным потеплением погода в Украине продолжает ставить температурные рекорды. По данным метеорологов, глобальное потепление в Украине идет вдвое быстрее, чем в целом в мире. Синоптики прогнозируют и в следующем году теплую и малоснежную погоду.