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Пандемия усиливается: ВОЗ собирает чрезвычайную комиссию

Пандемия усиливается: ВОЗ собирает чрезвычайную комиссию
14:30 Сегодня Телеграф
Глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире усиливается. На этой недели собирается чрезвычайная комиссия, чтобы оценить ситуацию.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на официальной странице в Тwitter.

"Когда я объявил о чрезвычайной ситуации в связи с пандемией 30 января был самый высокий уровень опасности по международному праву - было менее 100 случаев коронавируса за пределами Китая, и никаких смертей",- заявил Тедрос.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

Как сообщалось, кронавирус продолжает распространятся в мире. Только за последние сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч случаев болезни. 

В Украина за сутки выявили еще 807 больных коронавирусной инфекцией. 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
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