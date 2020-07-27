Пандемия усиливается: ВОЗ собирает чрезвычайную комиссию

Глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире усиливается. На этой недели собирается чрезвычайная комиссия, чтобы оценить ситуацию.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на официальной странице в Тwitter.

"Когда я объявил о чрезвычайной ситуации в связи с пандемией 30 января был самый высокий уровень опасности по международному праву - было менее 100 случаев коронавируса за пределами Китая, и никаких смертей",- заявил Тедрос.

"В соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил я собираюсь созвать чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом", - заявил он.

По его словам, на сегодня зарегистрированы почти 16 миллионов случаев COVID-19 и более 640 000 случаев смерти. Глава ВОЗ отметил, что за последние 6 недель общее число случаев удвоилось.

Как сообщалось, кронавирус продолжает распространятся в мире. Только за последние сутки в мире зафиксировали более 200 тысяч случаев болезни.

В Украина за сутки выявили еще 807 больных коронавирусной инфекцией.