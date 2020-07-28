28 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

28 июля в народе называют Кириков день, а православная церковь чтит память князя Владимира "Великого" Святославовича, который крестил Киевскую Русь.

28 июля ежегодно отмечается важный для православных христиан праздник - День крещения Киевской Руси-Украины.

Также сегодня церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира - именно ему удалось окрестить Киевскую Русь в 988 году после неудачной попытки его бабушки княгини Ольги.

Другое название праздника - "Красное Солнышко" связано именно с почитанием в этот день князя Владимира, который имел такое прозвище.

Кроме того в православном календаре эта дата отмечена и как день памяти мучеников Кирика и Иулитты.

Иулитта была защитницей женщин, покровительницей материнства. Все православные женщины обращались в этот день к святой, просили с благословить семью, защитить от болезней, проблем со здоровьем.

Запреты 28 июля

Предки старались в этот день не работать в поле, огороде и в саду. Считалось, что над ними в этот вторник будет носиться нечистая сила. Она может наслать на человека страшное видение, которое вскоре сбудется.

Не нужно делать спонтанные покупки, особенно крупные. Но в случае крайней необходимости что-то купить, сделайте это без сдачи. В перенос на современность этот совет предков можно легко выполнить благодаря кредиткам.

Получив интересное, но трудоемкое предложение, не стоит от него отказываться. Упустите шанс - фортуна отвернется от вас на неопределенное время.

Приметы 28 июля

Что пожнешь, то потом и поешь.

Полуденка (южный ветер) — к теплу. Большой гром — большой дождь.

Несколько дней был сильный восточный ветер - будет дождь.

Радуга после осадков быстро пропадает — к хорошей погоде.

Туман на землю ложится — на следующий день жди дождя.

Кузнечики своим сильным треском предвещают сухую погоду.