У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Сегодня, 28 июля, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя великого князя Владимира, крестившего Русь.

Владимир – это имя, отличающееся сильной энергетикой, имеющее славянские корни, которое в Древней Руси считалось языческим. Но после крещения князя Владимира его канонизировали и добавили в православные святцы. Имя дословно обозначает "властелин мира". Оно очень популярно и никогда не покидает десятку лучших имен, которыми называют мальчиков.

Владимиры ценят комфорт, любят дорогую красивую мебель и уютнее чувствуют себя в комнате, где много ковров. Чистюли, может быть, поэтому протестуют против того, чтобы в доме были домашние животные. Уважают в людях силу и ум. Достаточно активны, дипломатичны, обладают быстрой реакцией.

Себялюбивы, не могут сдержать удовлетворения, когда их хвалят, придают огромное значение мнению окружающих. И для этого есть определенные основания, поскольку среди Владимиров нередки творчески одаренные личности. Очень предприимчивые, компанейские, часто добиваются высокого положения в обществе, трудно прощают обиды.

В поле зрения Владимиров попадают чаще всего женщины неординарные, которых они склонны идеализировать. Для них способность женщины музицировать порой важнее ее умения приготовить праздничный стол. Влюбчивы. Если и сохраняют верность в браке, то в основном из-за своей вечной занятости и нежелания осложнять себе жизнь. Не очень любят заниматься воспитанием детей, перекладывая эту работу на плечи жены, зато с удовольствием помогут сыну решить сложную задачу. О своих обидах никому не сообщают.

Поздравления

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своем встречай ты

Лишь людей, влюбленных в жизнь!

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

Владимир – это имя сильнейшее из имен,

Он по жизни настоящий властелин.

Так пусть мир всегда в тебя будет влюблен,

Ведь ты у нас такой классный один.

Желаю достижений разных вновь и вновь,

И множество прекрасных женщин на твоем пути.

Но все же встретить одну, заветную и сильную любовь,

И с ней по жизни плечом к плечу идти.

Володя, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

С личным праздником, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поет весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поется легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всем везло.

С днем ангела поздравления прими,

В радости и счастье долго живи,

Владимир, будь во всем везучим,

Пусть часто навещает тебя счастливый случай.

Карьера пусть стремительно растет ввысь,

Крепкой пусть будет жизни нить,

Радуйся всегда каждому дню,

Пускай Господь хранит твою судьбу.

Владимир – имя из имен!

По жизни властелин.

Пусть будет мир в тебя влюблен,

Ведь ты у нас один!

Красивых женщин вновь и вновь

Желаю на пути,

И все же главную любовь

В судьбе своей найти!