Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
За первый день перемирия оккупанты трижды открывали огонь
За первый день перемирия оккупанты трижды открывали огонь
Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)
Холифилд упорно тренируется под присмотром Кличко (Видео)
28 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
28 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф
Сегодня, 28 июля, день ангела отмечают люди, которые носят замечательное имя великого князя Владимира, крестившего Русь.

Владимир – это имя, отличающееся сильной энергетикой, имеющее славянские корни, которое в Древней Руси считалось языческим. Но после крещения князя Владимира его канонизировали и добавили в православные святцы. Имя дословно обозначает "властелин мира". Оно очень популярно и никогда не покидает десятку лучших имен, которыми называют мальчиков.

Владимиры ценят комфорт, любят дорогую красивую мебель и уютнее чувствуют себя в комнате, где много ковров. Чистюли, может быть, поэтому протестуют против того, чтобы в доме были домашние животные. Уважают в людях силу и ум. Достаточно активны, дипломатичны, обладают быстрой реакцией.

Себялюбивы, не могут сдержать удовлетворения, когда их хвалят, придают огромное значение мнению окружающих. И для этого есть определенные основания, поскольку среди Владимиров нередки творчески одаренные личности. Очень предприимчивые, компанейские, часто добиваются высокого положения в обществе, трудно прощают обиды.

В поле зрения Владимиров попадают чаще всего женщины неординарные, которых они склонны идеализировать. Для них способность женщины музицировать порой важнее ее умения приготовить праздничный стол. Влюбчивы. Если и сохраняют верность в браке, то в основном из-за своей вечной занятости и нежелания осложнять себе жизнь. Не очень любят заниматься воспитанием детей, перекладывая эту работу на плечи жены, зато с удовольствием помогут сыну решить сложную задачу. О своих обидах никому не сообщают.

Поздравления 

С Владимира днем я тебя поздравляю,

Веру в сердце нести я по жизни желаю,

Пусть грехи Бог всегда уж простит тебе все,

Будь достойным по жизни, в семье и труде!

 

Никогда не жалей ты о том, чего нет,

Верь ты в силы свои, и тогда ждет успех,

И надейся на чудо — оно уж придет,

Вагон счастья дорогу к тебе пусть найдет!

Открытка с днем Владимира

С именинами поздравлю

Я Владимира, и вновь,

Пусть ему всегда поможет

Вера, дружба и любовь.

 

Я желаю верить в чудо

К справедливости стремись.

На пути своем встречай ты

Лишь людей, влюбленных в жизнь!

 

У друзей учись чему-то

Сам друзей учи своих,

Пусть для счастья тебе хватит

Радостей земных, простых!

Открытка с днем имени Владимир

Сегодня именины у Владимира,

Обладателям этого имени,

Пожелаю вечной радости,

Спокойной, легкой старости.

 

Пожелаю фарта и везенья,

Счастья долгового мгновенья,

Здоровья и богатства,

Любящего братства.

Картинка с именинами Владимира

Владимир – это имя сильнейшее из имен,

Он по жизни настоящий властелин.

Так пусть мир всегда в тебя будет влюблен,

Ведь ты у нас такой классный один.

Желаю достижений разных вновь и вновь,

И множество прекрасных женщин на твоем пути.

Но все же встретить одну, заветную и сильную любовь,

И с ней по жизни плечом к плечу идти.

Именины Владимира

Володя, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

Картинка день ангела Владимира

С личным праздником, Владимир, поздравляем,

Мира, солнца и добра желаем,

Добрый ангел пусть хранит тебя всегда,

В душе всегда пускай поет весна.

Пусть для грусти причины не будет,

Беда пусть навсегда тебя забудет,

Песня жизни пусть поется легко,

Дай Бог, чтоб тебе во всем везло.

День ангела Владимир

С днем ангела поздравления прими,

В радости и счастье долго живи,

Владимир, будь во всем везучим,

Пусть часто навещает тебя счастливый случай.

Карьера пусть стремительно растет ввысь,

Крепкой пусть будет жизни нить,

Радуйся всегда каждому дню,

Пускай Господь хранит твою судьбу.

Поздравление с днем ангела

Владимир – имя из имен!

По жизни властелин.

Пусть будет мир в тебя влюблен,

Ведь ты у нас один!

Красивых женщин вновь и вновь

Желаю на пути,

И все же главную любовь

В судьбе своей найти!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
02 Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
03 Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)
04 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
05 "Не мучьте меня": основная соперница Лукашенко на выборах со второй попытки ответила на вопрос чей Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина передала России ноту протеста в связи военно-морским парадом
Украина передала России очередную ноту протеста
&quot;Мы справимся&quot;: временный президент Боливии выздоровела от COVID-19
"Мы справимся": временный президент Боливии выздоровела от COVID-19
Евро существенно подорожал, доллар стоит на месте: курс валют на сегодня
Евро существенно подорожал, доллар - на месте: курс валют
Рецепт дня: Сырный омлет в духовке
Рецепт дня: Сырный омлет в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь