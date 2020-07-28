День Крещения Руси-Украины: кто такой князь Владимир и почему это важно знать всем православным

История крещения Киевской Руси
Первым правителем Киевской Руси, официально принявшим христианство византийского обряда, стала княгиня Ольга, бабушка князя Владимира.
Точной даты введения христианства в Киевской Руси нет. Некоторые историки считают, что установления основной государственной религии произошло в конце Х века князем Владимиром Святославичем.
В то время обращение в христианство было стандартной практикой Византии в отношениях с воинствующими кочевниками. Византия стремилась увеличить сферу влияния и защитить свои границы от набегов язычников.
Согласно "Повести временных лет", до крещения князя Владимира происходило так называемое "Испытание вер". Тогда князь выбирал между исламом, иудейской верой и католицизмом во главе с Ватиканом, однако он остановил свой выбор на христианстве и примкнул к Византийской империи.
Согласно древней летописи, массовое крещение подданных произошло в в 988 году, в Киеве, на реке Почайна, притоке Днепра. Также, чтобы еще больше укрепится с Византией Владимир взял в жены византийскую принцессу Анну. Благодаря обращению русов в христианство киевский князь укрепил свою власть, объединил враждующие племена и наладил международные связи.
Введения христианства позволило Владимиру провести церковно-административную реформу, которая функционировала в Византийской империи. А также укрепил политические и торгово-экономические связи с европейскими государствами.
История праздника в Украине
В Украине официально День крещения Киевской Руси – Украины установлен Виктором Ющенко в 2008 году. Праздник ежегодно отмечают 28 июля. Кроме того в этот день православная церковь празднует память Святого Равноапостольного князя Владимира. Этот день считается Днем ангела всех мужчин с именем Владимир.
28 июля церковники традиционно устраиваю Крестный ход и всеобщие молебны. Паломники со всего мира идут к святым христианским местам.
В этом году в связи с пандемией коронавируса решили не проводить крестные ходы. ПЦУ и УПЦ проведут праздничные службы, соблюдая требования карантина.