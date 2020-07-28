Украина тотально модернизировала советскую боевую машину "Штурм" (Видео)

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины создают глубокую модернизацию самоходного противотанкового ракетного комплекса Штурм-С для ВСУ. Видео опытного образца опубликовал сайт Defence Express. Боевая машина была принята на вооружение СССР в 1979 году. Она предназначалась для уничтожения бронетехники противника ракетным вооружением. После распада СССР в Украине осталось примерно 400 этих боевых машин. Часть из них успешно используется на Донбассе. Специалистам удалось устранить недостатки боевого ракетного комплекса. Машина получила все новые компоненты, старыми остались только шасси. На замену ракете 9М114 Кокон пришла ЖК-2П от ГККБ Луч. Это новая ракета, бронепробиваемость которой позволяет пробивать броню любого из существующих танков в мире. Еще одним нововведением стало программное обеспечение.