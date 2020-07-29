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Представительство Президента в АРК подверглось атаке со стороны российских хакеров

Представительство Президента в АРК подверглось атаке со стороны российских хакеров
Обновлено 03:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Представительство Президента Украины в АР Крым подверглось целенаправленной кибератаке, со стороны подконтрольных России хакеров. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым отражена и устранена целенаправленная кибератака на Представительство, организованная хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ. Кибератака была направлена на получение информации о деятельности Представительства", - сказано в сообщении. 

Ведомство отмечает, что будет продолжать сотрудничество и координацию с управлением СБУ в АРК в сфере не только защиты повседневной работы государственных органов, занимающихся вопросами Крыма, но также и защитой прав и интересов пострадавших от оккупации украинских граждан. 

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2020 года.

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Было возбуждено 295 уголовных производств, в том числе 82 – за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 лиц привлечено к уголовной ответственности.

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Все по теме:

СБУ, Кибератака, Представительство Президента Украины в АР Крым.

Автор:

Телеграф
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