Представительство Президента в АРК подверглось атаке со стороны российских хакеров

Представительство Президента Украины в АР Крым подверглось целенаправленной кибератаке, со стороны подконтрольных России хакеров. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительством Президента Украины в Автономной Республике Крым и Главным управлением СБ Украины в АР Крым отражена и устранена целенаправленная кибератака на Представительство, организованная хакерской группировкой, подконтрольной ФСБ РФ. Кибератака была направлена на получение информации о деятельности Представительства", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что будет продолжать сотрудничество и координацию с управлением СБУ в АРК в сфере не только защиты повседневной работы государственных органов, занимающихся вопросами Крыма, но также и защитой прав и интересов пострадавших от оккупации украинских граждан.

Напомним, Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2020 года.

Было возбуждено 295 уголовных производств, в том числе 82 – за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 лиц привлечено к уголовной ответственности.