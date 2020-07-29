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Дожди и жара до 35°: чем удивит прогноз погоды в Украине

Дожди и жара до 35°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По состоянию на 29 июля в Украине местами дожди, днем ожидается до 35° жары. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"29 июля ночью в юго-восточной части, на Волыни и Львовщине, днем в западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 30-35°, в западных областях, Приазовье и Крыму 24-29°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили, что 29 июля в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

погода 29 июля

В Киеве 29 июля без осадков. Температура ночью 18-20°, днем 32-34°. На Киевщине также сухо, ночью 15-20°, днем 30-35°.

погода 30 июля

30 июля ночью в западных и северных, днем в большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 15-20°, на юге до 23°, на западе страны 12-17°; днем в западных и северных областях 23-28°, в центральных областях 28-33°, на остальной территории 31-36°. 

погода 31 июля

31 июля ночью в центральных, днем в южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков; температура в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, на юге до 32°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с .

погода 1 августа

В Киеве и столичной области ночью 30 июля кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/сек. 31 июля без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/сек. Температура 30 июля ночью 15-20°, днем 23-28°; 31 июля ночью 10-15°, днем 20-25°.

погода 2 августа

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля 2020 года

1 августа в Украине, кроме западных областей, кратковременные дожди и грозы, 2 августа кратковременные дожди ожидаются только на востоке страны, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 20-26°, на юге ночью 14-19°, днем 24-30°.

В Киеве и Киевской области 1 августа кратковременные дожди, грозы, 2 августа без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

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Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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