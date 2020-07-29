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Среда, 29.07.2020
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Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
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Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями

Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
10:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter
В Украине в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября. Об этом сообщил Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

Глава Минздрава заявил, что у них есть четкая позиция, касательно того, что с сентября дети должны вернутся за парты.

Министр также подчеркнул, что дети должны учится и находится непосредственно в школе. Главное, чтобы было безопасно прежде всего для детей. 

В подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября.

Со слов Степанова, в четверг, 30 июля, пройдет совещание по подготовке к новому учебному году.

Также он отметил, что 30 июля будет принято окончательное решение относительно правил (пребывания учащихся в школах, - ред).

"Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - заявил глава Минздрава.

За прошедшие 24 часа в Украине на коронавирус заболели 59 детей и 74 медработника

Также сообщалось, что в мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными. Об этом сообщают данные из Worldometer.

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Украина, Минздрав, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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