30 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Сегодня, 30 июля, отмечается народно-христианский праздник Марина Лазоревая. По-другому его называют Марина и Лазарь, Марина с Лазарем, Огненная Мария, Опалена Мария и Маринден.

30 июля православная церковь почитает память великомученицы Марины Антиохийской, которая стала жертвой гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Родом она была из Антиохии. Отец её был языческим жрецом. Девушка исповедовала себя христианкой, после чего её принуждали отречься от веры и принести жертву идолам. После отказа это сделать её посадили в тюрьму, а позже обезглавили.

На Руси святую Марину представляли дочерью морского владыки. Девушке надоело жить в холодной толще воды, и она сбежала на землю. За этот поступок отец на неё разгневался и по сей день пытается поймать непокорную беглянку и пронзить огненными стрелами.

Ещё 30 июля почитается память Лазаря Галисийского, христианского аскета и столпника, который появился на свет в г. Магнезии.

Лазарь получил от Господа откровение о скорой кончине, о чём рассказал братии. По слёзной молитве монахов Всевышний продлил жизнь святого ещё на 15 лет. Скончался Лазарь в 1053 году в возрасте 72 лет. Его тело было похоронено в столпе, на котором он совершил монашеские подвиги.

В народе святую Марину ассоциировали с большим дождем, а преподобного Лазаря — с блеском молний. Именно поэтому и сложилось название праздника "Марина Лазоревая". Святых считали защитниками от огня и засухи.

Наши предки в этот день молились о послании дождей на землю и спасении хлебных полей от молний.

30 июля на столах наших предков в обязательном порядке присутствовали блюда из рыбы.

Верующие обращались к Марине с молитвами защитить домочадцев от плохого самочувствия и болезней.

Что нельзя делать 30 июля:

В этот день лучше воздержаться от предложения о замужестве. Наши предки верили, что свадьба 30 июля приведет к скорому разрыву любящих сердец.

Запрещено смотреть на молнии, иначе можно ослепнуть. Так говорили предки.

Также следует воздержаться от принятия важных решение. Они повлекут за собой регулярные ссоры.

В этот день лучше не транжирить деньги. Если уберечь себя от лишних трат, в ближайшее время получится приумножить свои накопления.

А еще наши предки никогда не шумели в этот день в лесу, так как верили, что на них могут наброситься злые силы.

Приметы на 30 июля:

Какая погода 30 июля, такой будет первая половина осени.

Яркие зарницы на небе – к пожару.

Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.

Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.

Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.

Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.

Если на небе отблески грозовые, то может случиться пожар.

День выдался жарким и сухим – зима будет холодной и малоснежной.

Если предпоследний день июля выдался жарким, а к ночи похолодало, то следующий день будет ясным и солнечным.

Увиденное в эту ночь, как правило, сбывается в течение 3 суток. Если вы хотите, чтобы сновидение стало явью, просто никому не рассказывайте о нем. Если же приснилось нечто неприятное, поведайте об этом бегущей воде. Если снов не было, это хороший знак: организм в это время отдыхал и восстанавливался.