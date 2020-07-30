У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

30 июля именины отмечают Марины. Происхождение этого имени связывают с римским родовым патрицианским именем Marinus. В переводе оно означает "морская".

Простое, красивое имя Марина присуще жизнерадостным милым дамам, общительным и импульсивным, способным на широкие и красивые жесты, характер и поступки которых невозможно предугадать. Так, искреннее воодушевление девушки может за минуту смениться апатией, а улыбка – горькими слезами. Поэтому такое имя для девочек присуще натурам, которых любая неудача может выбить из колеи, а любая победа – поднять до небес.

Тайна имени Марина скрывает личность, обладающую обворожительным, таинственным шармом и удивительным магнетизмом, поэтому мужчины от нее просто без ума. Зная об этом, женщина способна позволить себе быть «вещью в себе» и, переполненная чувством собственного достоинства, не может перенести, когда кто-то не обращает на нее внимания или проявляет неуважение к ней.

Марина очень восприимчива в разговоре, нетерпелива и импульсивна в делах. Во многом ей руководит ее повышенная возбудимость. В Марине сочетаются лед и пламень. Марина склонна к сильным разочарованиям и приступам отчаяния.

Марина не видит своей жизни без сердечных переживаний и страданий. Она старается скрыть свои достоинства от постороннего взгляда, остается приветливой, но далекой от собеседника. Очень легко расстроить Марину, она с готовностью поддается меланхолии.

Интуиция у Марины развита очень сильно и помогает девушке находить новые источники интереса к жизни. Часто девушка с этим именем обитает в собственном мире предчувствий и знаков.

Имя Марина дарит своей обладательнице ум, энергию, интуицию, которые помогают ей в профессиональной сфере. Но назвать ее активной карьеристкой нельзя. Ей абсолютно чужды лидерские замашки и амбиции, поэтому она выбирает сферу, где не нужно проявлять себя и стремиться добиться успеха – медицину, педагогику, конструкторское дело, причем, реализовываясь не на руководящих, а на исполнительных должностях.

Если Марина увлекается творчеством, то из нее получается хорошая актриса или дизайнер, певица, ведущая. Но самостоятельный проект она «не потянет», поэтому за ней должен всегда находиться кто-то более сильный, динамичный и гибкий.

В бизнесе ее не ждут особые удачи, в первую очередь потому, что ей не интересно этим заниматься – не хватает жесткости, цинизма, силы воли. Но все же она может стать управляющей готового дела и при желании придать ему большой размах.

Главное, чего ждет Марина, это любовь и нежность. Она не переносит запреты, очень трепетно относится к своим детям, но, поддавшись сиюминутному импульсу, может надолго оставить их одних.

Марина всегда находится в кругу поклонников. Она часто влюбляется, выбирая красивых и состоятельных мужчин. Подобно многим девушкам, Марина с нетерпением ждет своего единственного. Брак для нее символ спокойной и обеспеченной жизни. Муж должен уделять много внимания Марине, иначе отношения начнут разрушаться. Со своей стороны Марина никогда не сможет простить мужу измены.

В детстве Марина часто болеет. Происхождение большинства недугов зависит от ее психологического состояния. Ее слабыми местами является желудочно-кишечный тракт и половые органы, поэтому сложные диеты и голодание могут привести до больничной койки.

Поздравления

Мариночка, ты так прекрасна,

Будь всех счастливей на земле!

Улыбка пусть сияет ясно,

Всех благ желаю я тебе!

Пускай твое очарование

Лишь наповал сражает всех!

Пусть все исполнятся желания

И ждет во всем всегда успех!

Желаю тебе, дорогая Маришка,

Огромного счастья и радужных дней,

Пускай удаются любые делишки,

Мечты все исполнятся пусть поскорей!

Здоровья желаю, любви безграничной,

Добра, море света, а также достатка!

Пускай будет все в твоей жизни отлично,

Чтобы она, словно мед, была сладкой!

Марина, поздравляю с праздником! Желаю потрясающего настроения, легкости в делах, достижения целей и прекрасных перспектив. Будь всегда сногсшибательно красива, искренне любима и полностью независима. Успехов, новых впечатления и большого счастья!

Марина, тебя поздравляю сейчас.

Будь самой веселой ты в праздничный час.

Пусть будет улыбка сиять на лице,

Пусть счастье приходит скорее к тебе.

Желаю удачи, желаю любви.

И всё, что хотела, от жизни возьми.

С важной датою, Марина,

Поздравления прими.

Пожелаю жизни дивной,

Полной счастья и любви!

Будь цветущей, как фиалка,

Никогда не унывай,

Пусть текут все будни сладко,

И успех бьёт через край!

Мариночка, сегодня только для тебя все добрые пожелания и приятные комплименты, сегодня только ты — королева бала и героиня чудесного праздника. Поздравляю тебя и хочу пожелать не упускать моменты радости, не оставлять своей мечты. Маришка, будь удивительно прекрасна и до безумства счастлива!

Марина — морская богиня, пучина,

И это Мариночка, все про тебя,

И есть у нас веская нынче причина,

Поздравить сердечно тебя!

Желаем тебе в этот праздничный вечер,

Здоровья, удачи, любви неземной,

Пусть счастье тебя обнимет за плечи,

И будет всегда и повсюду с тобой!

Маришка, я от души тебя поздравляю и желаю широкого и глубокого моря счастья в твоей жизни, в котором по твоему желанию будут чередоваться дни штиля успеха и бури удачи. Пусть для тебя всегда сияет солнце и веет теплый нежный бриз, пусть твое сердце во всем находит вдохновение и постоянно излучает любовь.