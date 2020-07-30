Крушение МАУ: Киев запустил переговоры о компенсациях

В Киеве начали переговоры с иранской делегацией по компенсации за сбитый 8 января этого года пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.

В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном рейс МАУ.

Об этом сообщает МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская делегация долго добивалась начала переговоров. Он поприветствовал продолжение этого процесса.

"Развитие событий не будет легким, однако мы работаем только на результат, а это - достижение справедливости, и украинский МИД готов приложить все усилия, чтобы компенсации были максимальными", - заявил министр на обнародованном ведомством видео.

Он убежден, это сможет помочь хоть немного облегчить горе родных, которое им принесла эта ужасная трагедия.

"Мы добьемся справедливости любой ценой, сколько бы времени и усилий на это не ушло", - добавил Кулеба.

Ранее в украинском МИД сообщали, что Иран не был готов идти на переговоры с Украиной по поводу трагедии МАУ.

Напомним, во Франции специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находилось 176 человек.

В сообщении сказано, что анализ данные "черных ящиков" (CVR и FDR) со сбитого лайнера завершен. Скоординированные технические работы продолжались четыре дня.

Пассажирский самолет "МАУ" Boeing-737, который выполнял рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", потерпел крушение в районе Тегерана после несколько минут после взлета. На борту были 176 человек. Все они погибли. Позже стало известно, что лайнер был сбит иранской ракетой.