Курбан-байрам 2020: история и особенности праздника

С 30 июля по 3 августа мусульмане отмечают Курбан Байрам. Эти дни также называют "праздником жертвоприношения".

Курбан-Байрам празднуют на протяжении 5 дней. Дату исчисляют от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), отмечаемого в честь окончания поста в Рамадан. Через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам.

В григорианском календаре его дата ежегодно изменяется. Таким образом, в 2020 году Курбан-Байрам начался 30 июля, а завершится 3 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

У мусульман курбаном называется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Подготовка к празднику начинается за 10 дней до его начала: мусульмане соблюдают пост. Считается, что в ночь накануне Курбан Байрама Всевышний отвечает на молитвы всех своих рабов, поэтому правоверным с вечера следует читать намаз.

При праздновании мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду, и повторяя по дороге такбир, прославления Аллаха, отправиться на праздничную молитву и проповедь в мечеть.

В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Ну и главный элемент праздника - это жертвоприношение.

Кровь животного должна обязательно брызнуть землю, а не асфальт или что-либо другое, чтобы отдать дань плодородному грунту. Согласно мусульманскому обычаю, мясо делят на три части: одну отдают бедным и нуждающимся, вторую - близким друзьям и родственникам, а третью - оставляют себе.