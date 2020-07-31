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В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
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В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году

В Кабмине предоставили университетам Украины возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
02:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин
КМУ предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 учебном году. Об этом сообщил сайт правительственного портала.

"Согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях", - отметил Шмыгаль на селекторном совещании 30 июля с представителями местных органов власти и профильными министерствами.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасность наших детей", - добавил премьер.

Вместе с тем, министерство образования и науки рекомендовало университетам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных постановлением правительства №641.

В частности, в случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

  • для студентов 1 курса (ОС бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования в период с 1 по 15 сентября 2020 года;
  • для старших студентов, начиная со второго курса, с 1 сентября 2020 года;
  • для студентов ОС магистр первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Ранее, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины и всего мира с началом одного из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам.

 

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Украина, Кабмин, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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