У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Имя Емельян способно наделить своего владельца довольно болезненным самолюбием, в чем большую роль играет как его значительная редкость и простонародность, особенно в уменьшительной форме Емеля, так и достаточная импульсивность звуковой энергетики.
Самолюбие Емельяна как бы мечется между двумя противоположными образами, где, с одной стороны, выступает сказочный Емеля-лапотник, а с другой – великий разбойник Емельян Пугачев. Второе более привлекательно для мальчишеского воображения, однако здесь очевидна вся трудность соответствовать столь сильному образу, так что в большинстве случаев в детстве Емельян будет стесняться своего редкого имени, выделяющего его из общего окружения, и начнет стараться стать более незаметным и держаться в тени.
Наиболее благоприятно, если этот опасный момент будет обойден с помощью чувства юмора, тем более что импульсивная энергетика имени предполагает остроумие. Поистине юмор способен оказаться для Емели спасительным, причем в этом случае заметность может изрядно поспособствовать карьере, а самолюбие, избавленное от болезненности, способно утроить его силы в достижении поставленных целей.
Несомненно, Емельян будет обладать довольно развитым воображением, жаль только, что чувствительное самолюбие часто мешает ему открыть свои фантазии окружающим и реализовать их в каком-либо творчестве.
Кроме этого, несмотря на некоторые положительные моменты энергетики, Емельяну мешает некоторый недостаток постоянства. Мало того, что его интерес способен остывать так же быстро, как и воспламеняться, он еще и старается скрыть это за маской уравновешенности. Нередко носители этого имени, что называется, не могут найти себя и остановить свой выбор на одном деле. Эти же метания характерны для него и в семейной жизни. Избежать же многих ошибок в жизни он может, если научится умению концентрироваться и станет более открытым в общении.
Поздравления
Емельян, прими сегодня
Поздравления мои.
Пусть хранит любовь Господняя
От печали и беды!
Твой день Ангела стучится.
Открывай скорее дверь.
Всё, что хочешь, может сбыться,
Только ты в себя поверь!
На именинах Емельяна,
Нас оглушает звон стакана,
Сегодня будет столько тостов,
Что счету им не будет просто.
В компании ты – юморист,
Ну, а по жизни – оптимист,
Ты на работе карьерист,
Ну и красив ты, как артист!
Поздравим, Емельян, тебя,
Ведь именины – праздник важный.
Шампанское бурлит, шипя.
Желаем – будь всегда бесстрашным.
Желаем – пусть в твоей судьбе
Сияют звезды ясно-ясно.
Желаем лучшего тебе!
Мы знаем, с этим ты согласный!
Сегодня праздник у Емели
Его мы будем поздравлять.
Гуляли б целую неделю,
Ну, а чего бы не гулять?
Тебя мы любим, Емельян,
Когда ты трезв,
Когда ты пьян,
Тебя сегодня поздравляем
И счастья все тебе желаем.