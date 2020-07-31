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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
Обновлено 09:19 Сегодня Телеграф
Имя Емельян в переводе с греческого языка означает "льстивый", "приятный в слове".

Имя Емельян способно наделить своего владельца довольно болезненным самолюбием, в чем большую роль играет как его значительная редкость и простонародность, особенно в уменьшительной форме Емеля, так и достаточная импульсивность звуковой энергетики.

Самолюбие Емельяна как бы мечется между двумя противоположными образами, где, с одной стороны, выступает сказочный Емеля-лапотник, а с другой – великий разбойник Емельян Пугачев. Второе более привлекательно для мальчишеского воображения, однако здесь очевидна вся трудность соответствовать столь сильному образу, так что в большинстве случаев в детстве Емельян будет стесняться своего редкого имени, выделяющего его из общего окружения, и начнет стараться стать более незаметным и держаться в тени.

Наиболее благоприятно, если этот опасный момент будет обойден с помощью чувства юмора, тем более что импульсивная энергетика имени предполагает остроумие. Поистине юмор способен оказаться для Емели спасительным, причем в этом случае заметность может изрядно поспособствовать карьере, а самолюбие, избавленное от болезненности, способно утроить его силы в достижении поставленных целей.

Несомненно, Емельян будет обладать довольно развитым воображением, жаль только, что чувствительное самолюбие часто мешает ему открыть свои фантазии окружающим и реализовать их в каком-либо творчестве.

Кроме этого, несмотря на некоторые положительные моменты энергетики, Емельяну мешает некоторый недостаток постоянства. Мало того, что его интерес способен остывать так же быстро, как и воспламеняться, он еще и старается скрыть это за маской уравновешенности. Нередко носители этого имени, что называется, не могут найти себя и остановить свой выбор на одном деле. Эти же метания характерны для него и в семейной жизни. Избежать же многих ошибок в жизни он может, если научится умению концентрироваться и станет более открытым в общении.

Поздравления

Емельян, прими сегодня

Поздравления мои.

Пусть хранит любовь Господняя

От печали и беды!

 

Твой день Ангела стучится.

Открывай скорее дверь.

Всё, что хочешь, может сбыться,

Только ты в себя поверь!

На именинах Емельяна,

Нас оглушает звон стакана,

Сегодня будет столько тостов,

Что счету им не будет просто.

В компании ты – юморист,

Ну, а по жизни – оптимист,

Ты на работе карьерист,

Ну и красив ты, как артист!

Поздравим, Емельян, тебя,

Ведь именины – праздник важный.

Шампанское бурлит, шипя.

Желаем – будь всегда бесстрашным.

Желаем – пусть в твоей судьбе

Сияют звезды ясно-ясно.

Желаем лучшего тебе!

Мы знаем, с этим ты согласный!

Сегодня праздник у Емели

Его мы будем поздравлять.

Гуляли б целую неделю,

Ну, а чего бы не гулять?

Тебя мы любим, Емельян,

Когда ты трезв,

Когда ты пьян,

Тебя сегодня поздравляем

И счастья все тебе желаем.

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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