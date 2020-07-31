Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали об очередном антирекорде

COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали об очередном антирекорде
10:14 Сегодня Телеграф Фото: zhzh.info
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 70 тысяч человек. За минувшие сутки болезнь выявили в более тысячи украинцев.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 31 июля сообщил, что за минувшие сутки, 30 июля, с диагнозом "коронавирус" госпитализированы 261 человек.

Их течение болезни тяжелое или средней тяжести.

"Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - отметил Степанов.

С начала распространения болезни в Украине коронавирусом заболели 4 930 детей и 8 654 медработника. За прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 77 детей и 78 медицинских работников. 

Всего за время эпидемии в Украине заболели уже 69 884 человека.

По состоянию на утро 31 июля 2020 поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.

За последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Эпидемия, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
03 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Смена главы делегации Украины в ТКГ не заменит политических решений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили &quot;плесень&quot;
У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень"
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь