COVID-19 в Украине: в Минздраве рассказали об очередном антирекорде

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели почти 70 тысяч человек. За минувшие сутки болезнь выявили в более тысячи украинцев.

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 31 июля сообщил, что за минувшие сутки, 30 июля, с диагнозом "коронавирус" госпитализированы 261 человек.

Их течение болезни тяжелое или средней тяжести.

"Был госпитализирован 261 человек – к сожалению, это очередной наш антирекорд по госпитализации", - отметил Степанов.

С начала распространения болезни в Украине коронавирусом заболели 4 930 детей и 8 654 медработника. За прошедшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 77 детей и 78 медицинских работников.

Всего за время эпидемии в Украине заболели уже 69 884 человека.

По состоянию на утро 31 июля 2020 поступило 1518 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 122 490 сообщений о подозрении на COVID-19.

За последние сутки в стране было совершено 33 384 тестирования, из них 15 427 методом ПЦР и 17957 методом ИФА.