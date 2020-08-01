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Замена "Калашниковым": спецотряд ГПСУ "ДОЗОР" получил новые винтовки (Видео)

Замена "Калашниковым": спецотряд ГПСУ "ДОЗОР" получил новые винтовки (Видео)
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Десятый отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56 × 45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, UAR-15 в будущем полностью заменит автомат Калашникова.

Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цевье имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система "CARBINE" с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики.

Модульная конструкция позволяет легко производить замену различных компонентов, например: цевья, пистолетной рукоятки и другого навесного принадлежности, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

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Винтовку производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США компанией "Daniel Defense".

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Все по теме:

Оружие, ГПСУ, Винтовки.

Автор:

Телеграф
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