Государственный статус религиозных праздников: в ОПУ объяснили детали законопроекта

Этим законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю рекомендуется давать работнику выходной день, если он отмечает один из этих праздников. Об этом рассказал замглавы ОПУ Игорь Жовква, слова которого приводит пресс-служба Офиса президента.
"Предлагается предоставить государственный статус праздникам Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно проекту закона, работодателю будет рекомендовано предоставить выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников согласно принадлежности к той или иной религиозной конфессии", - сказал он.
В ОПУ убеждены, что такой подход обеспечит соблюдение традиций праздника и покажет верность Украины принципам равноправия, толерантности и взаимного уважения. Помимо этого, верующие разных религиозных общин смогут реализовать своё право на вероисповедание не нарушая исконных традиций.
"Согласно Конституции, Украина является демократичной и правовой страной, гарантирующей соблюдение основополагающих прав человека. Одним из таковых является право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Статья 35 Конституции Украины гласит, что это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы или ритуальные обряды, вести религиозную деятельность", - добавил Жовква.
Замглавы ОПУ также напомнил, что Украина избрала главным вектором внешней политики евроинтеграцию.
"В странах ЕС существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права зафиксированы соответствующими законодательными актами, а общество относится с уважением к каждому человеку, вне зависимости от его религиозных воззрений. В Украине ведут деятельность огромное количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятки лет доминирования идеологии государственного атеизма изменили отношение населения к определенным религиозным течениям", - сказал он.
Жовква подчеркнул, что именно поэтому законопроект о религиозных праздниках становится актуальным.
"Философия этого документа заключается в построении в Украине мультиконфессионального толерантного общества открытого типа. Именно такие принципы реализованы в развитых демократических странах," - подытожил замглавы ОПУ.