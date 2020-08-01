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Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергет (Червень) скончался из-за продолжительной болезни.

"Дорогие побратимы, друзья и патриоты Украины, с печалью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата Друга Червня. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнился еще одним Героем Украины, которые отважно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся с еще одним личным врагом - тяжелой болезнью", - сказано в сообщении батальона в Facebook.

Обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже. 

Андрей Гергет был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". 

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Женат, имеет четырех детей. 

В последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

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Все по теме:

Донбасс, Уда, ООС, Андрей Гергет.

Автор:

Телеграф
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