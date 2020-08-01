Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

"Дорогие побратимы, друзья и патриоты Украины, с печалью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата Друга Червня. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнился еще одним Героем Украины, которые отважно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся с еще одним личным врагом - тяжелой болезнью", - сказано в сообщении батальона в Facebook.
Обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже.
Андрей Гергет был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Женат, имеет четырех детей.
В последнее время боролся с онкологическим заболеванием.