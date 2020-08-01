Глава ВОЗ: Пандемия - это кризис здравоохранения, который возникает раз в столетие

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения по ситуации с коронавирусом прогнозирует, что пандемия продлится "очень долго". Такие выводы обнародованы в заявлении от 1 августа.

Ситуация в мире остается чрезвычайной, отметили в комитете и выразили благодарность партнерам за усилия по борьбе с COVID-19. Ведомство также подчеркнуло важность последовательных мероприятий стран по борьбе с инфекцией и призвало молодежь использовать все способы защиты для предотвращения распространения заболевания.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка COVID-19 до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил.

"Пандемия — это кризис здравоохранения, возникает раз в столетие, а последствия этого кризиса будут ощущаться в течение десятилетий", — заявил д-р Тедрос комитета. — "Многие страны, которые считали, что они пережили худшее, сейчас борются с новыми вспышками. В некоторых странах, которые меньше пострадали в первые недели, сейчас отмечается рост количества случаев заболевания и смертности. А те, у которых были большие вспышки, смогли взять их под контроль".

Следующую оценку Чрезвычайный комитет ВОЗ даст ситуации с пандемией через 3 месяца.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер субботы, 1 августа, в мире зафиксировано более 17,6 млн подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а умерло — 680 575 человек.

В Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 172.