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2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
2 августа 2020 года православная церковь отмечает праздник – день памяти пророка Ильи или Ильин день.

Ильин день – церковный праздник в честь пророка Илии, проживавшего в Израиле в IX веке до н. э. Жил святой во времена правления нечестивого царя Ахавы.

Считается, что в царстве Илия был самым ревностным поборником чистой веры и выступал резко против идолопоклонства и нечестия.Жена правителя была язычницей. Ахава находился полностью под её влиянием. Он преследовал и убивал ревностных сторонников религии, а в стране насаждал культ поклонения языческим богам – Астарте, Ваалу и Молоху.

Хотя все проповедники христианства и были изгнаны из Израильского царства, Илия смог одолеть жрецов языческого культа, тем самым разгневав царицу. Но он уберег страну от долгих лет голода, после чего ушел в пустыню и нашел себе там ученика.

Христиане верят, что Илию на небо забрали живым — "на огненной колеснице".

Отмечать Ильин день начали еще в древней Византии. Позже этот обычай переняли на Руси, после того, как князь Владимир принял крещение.

В народе считается, что Илья имеет власть над дождями и засухой. С наступлением Ильи также считалось, что лето начинает идти на убыль, крестьяне начинали жатву и сбор урожая.

У славян на Ильин день было принято не выгонять скотину на пастбище — их могла застичь гроза или град, постоянные спутники пророка.

Что нельзя делать 2 августа:

  • Не стоит впускать в дом и выпускать из него домашних животных. Их облик в этот день принимает нечистая сила, которая стремится спрятаться от гнева святых.

  • Старайтесь реже смотреть в зеркало. Особенно это предупреждение касается пожилых и больных людей. Дело в том, что 2 августа усиливается влияние зазеркалья, т.е. зеркало может вытягивать жизненную силу смотрящего в него человека.

  • Не принято было носить дорогие украшения в эти дни. Непозволительно хвалиться. Считалось, что суровый Илия может наказать за богатство, когда оно досталось легко.

  • Несчастье придёт в дом того, кто будет работать 2 августа. Это воскресенье необходимо провести в кругу семьи и не отвлекаться на домашние дела.

  • Также во время дождя 2 августа нельзя шуметь, кричать, бегать, стоять под деревом (особенно опасно быть под сосной с двумя верхушками), стрелять, находиться в воде. Грозу надо пережидать в доме, тщательно заперев двери и закрыв окна.

  • Славяне верили, что 2 августа Илья остужает воду, заканчивается летний сезон и начинается осень – с этого дня было запрещено купаться. После того, как Илья в воду написал, считается, что в открытых водоемах больше купаться нельзя. Некоторые даже считают, что не только в реках и озерах, но даже нельзя купаться в море.

Этому есть несколько объяснений:

1. синоптическая версия: с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь;

2. религиозно-мифологическая: религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик;

3. научная: в наших краях с этой поры начинает "цвести" вода. Достигнув критической массы, колонии водорослей начинают разлагаться. Соответственно, в "зацветшей" воде увеличивается количество опасных для здоровья микроорганизмов, от которых порою даже гибнет рыба, могут травиться птицы и животные. Людям такая вода также не идет на пользу – ни для кожи, ни для ЖКТ, если случайно хлебнуть воды во время купания.

Что можно делать 2 августа:

  • В воскресенье можно устроить застолье и веселиться от души.

  • Утром же в Ильин день необходимо умыться росой — это прибавит здоровья и долголетия. Также верующим рекомендуют 2 августа посетить церковь и помолиться пророку.

  • Из работы разрешается лишь ухаживать за пчелами. Так как они делают воск – в том числе и для церковных свечей.

  • С этого дня начинали собирать урожай гороха.

Приметы на 2 августа:

  • Глухой гром на Илью — к слабым дождям, звонкий — к сильным ливням.

  • Попадешь в этот день под дождь — здоровья на год вперед обретешь.

  • С Ильина дня заканчивается лето: ночь становится длинна, вода холодна.

  • На Илью до обеда лето, а после обеда — осень.

  • После этого дня насекомые перестают кусаться и впадают в спячку.

  • Гремит гром — Илья на своей небесной колеснице едет.

  • Если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему шесть недель.

  • Во время дождя начинает дуть сильный ветер — к улучшению погоды.

  • Пчелы в ульях шумят дружно — к погожему дню.

В народе верят: если умыться дождевой водой в Ильин день – быть красивой и здоровой весь год.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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