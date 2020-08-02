Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни прохладную погоду и незначительные осадки, лишь местами пройдут небольшие дожди.

Конец этой недели будет характеризоваться прохладой и кратковременными дождями.

Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

Сегодня, 2 августа, в Украине преимущественно будет переменная облачность.Без осадков, лишь днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 18 °; днем 21-26 °.

Погода на 2 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +22...+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +21...+23

Погода на 3 августа, фото: meteo.gov.ua

Новая рабочая неделя начнется тоже с переменной облачности 3-4 августа без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа грозовые дожди.

Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже совсем скоро всю территорию Украины накроет постепенное потепление.

"Температура воздуха завтра еще будет скромненькая", а уже 3-4 августа, подскочит снова вверх", - заявила она.

Температура 3 августа ночью 8-13 °, днем 22-27 °, 4 августа ночью 11-16 °, днем 25-30 °.

Отметим также, что представители Укргидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на востоке, центре, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях.