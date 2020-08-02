Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков

Конец этой недели будет характеризоваться прохладой и кратковременными дождями.
Об этом сообщает в Укргидрометцентр.
Сегодня, 2 августа, в Украине преимущественно будет переменная облачность.Без осадков, лишь днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 18 °; днем 21-26 °.
Погода на 2 августа, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20...+22
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +21...+23
Погода на 3 августа, фото: meteo.gov.ua
Новая рабочая неделя начнется тоже с переменной облачности 3-4 августа без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа грозовые дожди.
Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже совсем скоро всю территорию Украины накроет постепенное потепление.
"Температура воздуха завтра еще будет скромненькая", а уже 3-4 августа, подскочит снова вверх", - заявила она.
Температура 3 августа ночью 8-13 °, днем 22-27 °, 4 августа ночью 11-16 °, днем 25-30 °.
Отметим также, что представители Укргидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на востоке, центре, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях.