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Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков

Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики прогнозируют в ближайшие дни прохладную погоду и незначительные осадки, лишь местами пройдут небольшие дожди.

Конец этой недели будет характеризоваться прохладой и кратковременными дождями.

Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

Сегодня, 2 августа, в Украине преимущественно будет переменная облачность.Без осадков, лишь днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14 °, на юге до 18 °; днем 21-26 °.

Погода на 2 августа, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 2 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +23...+25

  • Львов – +22...+24

  • Ивано-Франковск – +22...+24

  • Тернополь – +21...+23

  • Черновцы – +22...+24

  • Хмельницкий – +20...+22

  • Луцк – +22...+24

  • Ровно – +21...+23

  • Житомир – +21...+23

  • Винница – +21...+23

  • Одесса – +27...+29

  • Николаев – +26...+28

  • Херсон – +26...+28

  • Симферополь – +26...+28

  • Кропивницкий – +23...+25

  • Черкассы – +22...+24

  • Чернигов – +21...+23

  • Сумы –  +20...+22

  • Полтава – +22...+24

  • Днепр – +24...+26

  • Запорожье – +25...+27

  • Донецк – +24...+26

  • Луганск +23...+25

  • Харьков – +22...+24

  • Киев – +21...+23

Погода на 3 августа, фото: meteo.gov.ua

Новая рабочая неделя начнется тоже с переменной облачности 3-4 августа без осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа грозовые дожди.

Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже совсем скоро всю территорию Украины накроет постепенное потепление.

"Температура воздуха завтра еще будет скромненькая", а уже 3-4 августа, подскочит снова вверх", - заявила она.

Температура 3 августа ночью 8-13 °, днем 22-27 °, 4 августа ночью 11-16 °, днем 25-30 °.

Отметим также, что представители Укргидрометцентра предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на востоке, центре, а также в Одесской, Николаевской и Сумской областях.

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Все по теме:

Погода, Жара, Лето, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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