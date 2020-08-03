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3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
3 августа отмечается народно-христианский праздник Онуфрий Молчаливый. По-другому его называют Безмолвник, День Онуфрия и Молчальник.

3 августа (21 июля по старому стилю) по православному календарю верующие чтут память святого Онуфрия Печерского (Молчаливого).

Святой Онуфрий жил в XII веке в Киеве и был христианским монахом. Свою жизнь он посвятил служению Богу, потому поселился в Киево-Печерской Лавре в Ближних пещерах. Известно также, что святой вел богоугодную жизнь аскета, соблюдал посты и проводил время в молитвах

О жизни преподобного Онуфрия дошло очень мало сведений. По одной из версий, он дал обет молчания, за что и был причислен к лику и назван Молчаливым. После смерти тело Онуфрия погребли в тех же пещерах, где по сей день покоятся мощи святого.

На Руси верили, что работа в этот день должна проходить в полном молчании. Наши предки не позволяли себе перекинуться даже парой слов. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом.

Основным мужским занятием на Онуфрия считалась подготовка домашних складов, амбаров и погребов к зиме. Хозяева осматривали стены, латали щели, заменяли прогнившие доски на новые. Таким образом старались предостеречь помещение от попадания влаги, которая в осенне-зимний период могла спровоцировать гниение продуктов. При этом все работы делать молча.

Женщины тем временем перебирали вещи в сундуках и шкафах. Меховые изделия вывешивали сушиться на солнце.

День Онуфрия Молчаливого приходится вторую половину лета, в старину с этого дня начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли рожь, собирали яблоки в садах. Из яблок варили компоты, ставили домашнее вино и квас.

Запреты 3 августа:

  • Не стоит принимать неприятных гостей. Если вам не удастся от них отвертеться, то вся неделя пройдёт в общении с ненужными и тягостными для вас людьми.

  • Наши предки не рекомендовали 3 августа разговаривать во время любых работ. Ведение праздных бесед запрещалось, но если возникала острая необходимость, можно было перекинуться парой слов - не больше.

  • Еще в этот день нельзя ссориться. Крупный конфликт с близким или незнакомым человеком приведет к тому, что удача отвернется от вас на целую неделю.

Народные приметы 3 августа

  • Если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

  • Если ночь на Онуфрия Молчаливого свежая и прохладная, значит, зима наступит рано и будет холодной и долгой.

  • Илья Пророк — с громами, Онуфрий — с земными поклонами.

  • Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

  • В лесу 3 августа совсем не видно пауков — к дождю.

  • Выползают слизняки — к ненастью.

  • Куры не прячутся от дождя — к улучшению погоды.

Сны, увиденные в эту ночь, дадут пищу для размышлений на ближайший месяц. Если приснилось нечто яркое и приятное, ждите хороших событий в течение 8 дней. Если сновидения вас не порадовали, стоит обратить внимание на внутренний дисбаланс.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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