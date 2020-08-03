Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

В возрасте 83 лет скончался ирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм.

Умер ирландский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью. Ему было 83 года. Причина смерти не называется, передает kommersant. Хьюм являлся лидером Социал-демократической и Лейбористской партии.

В 1998 году он добился урегулирования конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии, в ходе которого погибли более 3,5 тыс. человек.

Речь идет о Белфастском соглашении (также известно как соглашение Страстной пятницы) 1998-го года. Его заключили именно благодаря усилиям Хьюма и Тримбла. Документ позволил урегулировать конфликт в Ирландии и воссоздать орган, выполняющий функции местного парламента — Североирландскую Ассамблею. Мирный договор между Великобританией и Ирландией положил конец многолетнему вооруженному противостоянию британский властей и местных националистических радикальных группировок.

Конфликт в Северной Ирландии продолжался несколько десятков лет, с 1960-х годов. Боевики Ирландской республиканской армии (ИРА) нападали на военных Великобритании и совершали теракты, между католиками и протестантами были жестокие столкновения. Жертвами конфликта стали более 3,5 тысячи человек, из них 1,7 тысячи — гражданские лица.