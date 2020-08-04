4 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

4 августа 2020 года православная церковь чтит память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе этот праздник называют Марией Ягодницей.

Изначально праздник был языческим и посвящался Марии-заступнице, хранительнице женщин. После прихода христианства церковь в этот день начала чтить память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Попытка священников разделить эти два события не увенчалась успехом.

Другие названия праздника: "Мария Магдалина", "Марьи добрый день", "Добрый день", "Ягодница", "Громовый день".

Согласно преданию, Мария жила в городе Магдалы в Галиллее (север современного Израиля). В Евангелии сказано, что при жизни она была красива и вела грешную жизнь.

В Новом завете говорится, что Иисус излечил Марию Магдалину от одержимости, изгнав из нее бесов, после чего она стала его верной последовательницей. Святая Мария Магдалина следовала за Христом вместе с другими исцеленными им женами. Она не оставила Христа в те моменты даже когда его ближайшие ученики начали колебаться в вере.

Мария Магдалина стала свидетельницей его мучений и воскресения. Через некоторое время после Распятия она отправилась в Эфес вместе с Девой Марией к Иоанну Богослову и помогала ему в его трудах. Смерть святой была мирной, она скончалась в Эфесе.

В народном календаре день получил название Марии Ягодницы, так как на Руси к началу августа поспевали различные ягоды. Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. Из собранных ягод делали варенья, джемы, варили компоты, а также в этот день было принято готовить ягодный пирог.

Утренняя роса 4 августа обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаёт лицу белизну и чистоту.

Что нельзя делать в Марьин день:

Наши предки запрещали в этот вторник работать в поле и в саду. Считалось, что 4 августа велик риск удара молнии.

В этот вторник не рекомендуется решать финансовые проблемы, в том числе брать кредит. Того, кто проигнорирует этот совет предков, ждёт частичная или даже полная потеря имущества.

Представительницам прекрасного пола в этот день в целом трудиться не стоит. Во-первых, ничего может не получиться. Во-вторых, женщина может надорвать здоровье.

Также нельзя сегодня ругаться и ссориться. Это навлечет неприятные последствия.

Народные приметы 4 августа