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Вторник, 04.08.2020

Кто мы: на видео показали, на сколько геном человека схож с растениями и животными (Видео)

Ролик опубликован на YouTube-канале пользователя под ником morn1415. Автор сравнил размеры генетических наборов различных живых существ. Так, в одном из эпизодов, он демонстрирует, что у каждого человека и огурца примерно 37,7% общих последовательностей в геноме. Так, человек на 44,1% "банан", схожесть с дрозофилой - 52%, с курицей - 70%, с собакой и котом - 86%. Интересно, что с павианом анубисом у человека общих 94% последовательностей, а с шимпанзе - все 98,8%. Человеческий геном содержит около 724 Мб информации, а разница между разными особями составляет не более 1 Мб. При этом, геном лука растянут аж на 4Гб данных из-за огромного количества "мусорной" ДНК.
Фото: скриншот
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