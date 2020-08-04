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В "красной зоне" поезда будут останавливаться для высадки пассажиров

В "красной зоне" поезда будут останавливаться для высадки пассажиров
15:52 Сегодня Телеграф
Пассажирские поезда "Укрзализныци" будут останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров.

Об этом в эфире "Громадського радио" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Криклий сообщил, что когда поезд приближается к "красной зоне" и высадки-посадки пассажиров не будет - то нужно предупреждать заранее.

 "Мне кажется, надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", - сказал Криклий.

Напомним, с 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделены на зоны, в зависимости от обстановки с заболеваемостью.

Вчера власти Тернополя и Луцка отказались ужесточать карантин и обратились к министру транспорта с просьбой пересмотреть свое решение о прекращении железнодорожного сообщения с ихними областями. 

Сегодня, во Львове также отказались ужесточать ограничения, объясняя это тем, что и так соблюдают все карантинные нормы. 

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Все по теме:

Карантин, Поезда, Коронавирус, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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