5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

5 августа православная церковь чтит Почаевскую икону Божией Матери, а по народному календарю отмечается Тихона Бессонника.

Поклониться чудотворной иконе Божией матери, в честь которой проходят празднования 5 августа, в одну из старейших обителей Украины – Почаевскую Лавру – едут верующие со всего славянского мира.

Вот уже свыше 400 лет в Лавре – древнем оплоте Православия – находится чудотворная икона. Большое количество людей обращались к образу Пресвятой Богородицы прося ее о здоровья, о вразумления грешников, а о чудесах, которые проистекали от иконы, верующие передавали следующим поколениям, записывая различные истории в монастырских книгах.

Сегодня православный мир также чтет память мученика Трофима. В народе этот день обрел название Трофим Бессоник, потому что с самого утра и до позднего вечера крестьяне трудились и занимались сельскохозяйственными работами.

Также народные поверья гласят, что в начале августа над полями летали духи полей – Полудницы, которых предки представляли их в виде юных дев с длинными светлыми волосами, одетыми в белые платья.

Запреты

Предки старались не залеживаться в этот день в постели. Они старались проснуться с петухами или по крайней мере по первому звонку будильника. В противном случае их настигала неудача.

После обеда не ходили в поле или огород. Считалось, что над землей в это время летают духи, которые могут наслать на человека галлюцинации и даже обморок.

Не стоит употреблять калину в сыром виде, иначе стоит готовиться к ссоре с любимым человеком. Если возлюбленный отсутствует пока нет, то, поев подобное "лакомство", можно лишиться перспективы его обрести.

Также запрещается рубить ветки калины. Это ведет к неизбежному несчастью.

Одиноким парням лучше не посещать в лес. Наши предки верили, что русалки в это время там водят хороводы и могут напустить на странника лихорадку.

Приметы

Сильный туман вечером предвещает теплую сухую погоду.

Яркое мерцание звезд во время рассвета — через пару дней начнутся дожди.

Крик совы — на холод.

Утренняя заря скоро потухает — будет сильный ветер.