У кого сегодня день ангела: значение имени и самые милые поздравления

Основой имени Андрей является корень греческого слова «андрос» — муж, мужчина. Имя имеет немало разновидностей: Анри — у французов, Андрияш — у молдаван, Ондрей — у словаков.
Маленькие Андрюши хитры и мечтательны. Могут долго и увлеченно собирать «Конструктор», но могут и с воплями носиться по квартире, изображая то самолет, то всадника. Непослушны. Любят сладкое, из-за чего с детства портят зубы. Мать слушают по настроению, с отцом пытаются спорить. Если есть брат, дружат с ним и любят его, к младшей сестре относятся ревниво и не уступают ей ни в чем.
Андрей-подросток не выделяется ничем, однако позже окружающие вдруг заметят, что он и спортивную школу закончил, и в жизни устроился лучше своих сверстников. Девушки сетуют на непостоянство Андрея: он может с легкостью признаться в любви одной, а на следующий день, не заметив ее, пройти мимо с другой. Его, кажется, ничем не смутишь. Очередной подруге Андрей искренне расскажет о себе все, как на исповеди, но не надо обольщаться этим - всего об Андрее вам никогда не узнать.
Люди, обладающие именно такими чертами характера, становятся лидерами и ведут за собой других. Они преодолевают препятствия и находят выход там, где никто, кроме них, сделать этого не смог бы. Конечно, временами они жестковаты; в имени Андрей нет весомых признаков «добрый» и «надежный»; пожалуй, средства, которые они выбирают для достижения своих целей, были бы одобрены далеко не всеми. Их активность достаточно высока и в сочетании с силой и мощью позволяет им добиваться того, что для других недостижимо.
Поздравления
День ангела Андрея -
Есть повод вспомнить всем,
Что ангелы умеют
Хранить от грешных дел.
Служить нам, грешным людям,
Послал их Сам Господь.
Об этом не забудем,
Пусть ангел твой живет.
Прислушивайся чутко
Ты к мыслям и словам.
Ведь ангелу так нужно,
Чтоб ты ему внимал.
Он будет непременно
Всю жизнь тебя хранить.
Но Господа за это
Приди благодарить.
Дорогой Андрей!
В этот радостный светлый день
Принимай поздравления скорей,
От родных, знакомых, друзей.
Мы тебе желаем в этот день,
Ярких приключений и страстей,
Искренних эмоций, поздравлений,
Новых планов и больших свершений.
На проблемы все забей —
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал —
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
С праздником тебя, Андрей!
Если ласково — Андрюша...
Будь здоровым, не болей
И всегда во всём будь лучшим.
Будь любимым и люби,
За любовью — на край света.
Целей достигай, не спи,
Чтоб успеть всё в жизни этой.
Не грусти и не скучай.
Всё имей, что только нужно.
Этот праздник отмечай
Ярко, весело и дружно!
Поздравления, Андрей,
Принимай от нас скорей.
Рюмку полную нальем —
За твое здоровье пьем.
Пусть звучит наш главный тост:
"Пьем за твой карьерный рост!",
Чтобы шел к вершине смело,
За любое брался дело.
Чтобы был ты полон сил,
И кошель чтоб толстым был.
Пусть купюр веселый хруст
Не испортит к жизни вкус.
Олигархом стань, Андрей,
И не забывай друзей.
Мужественный ты с рожденья,
Ведь тебя зовут Андрей,
Праздничные поздравленья,
Принимай от нас скорей!
От души тебе желаем,
Преграды все преодолеть,
До пьяна, напиться счастьем,
И при том не захмелеть!
Пусть исполнятся желанья, и
Пусть сбудутся мечты,
Чтобы жизнь казалась медом,
И чтоб был доволен ты!
Андрей мужчина хоть — куда
И с этим не поспоришь.
Он справедливый, как всегда,
Он наш надежный кореш.
Андрюха, друг наш, мы с тобой.
Всегда будь впереди!
Проблему мы решим толпой,
Ты только позови.
Дружище, будь всегда любим
Ты женщиной своей
И уважаемым всегда
В компании друзей.