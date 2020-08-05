У кого сегодня день ангела: значение имени и самые милые поздравления

Сегодня, 5 августа, день ангела отмечают люди, которые носят прекрасное имя "Андрей".

Основой имени Андрей является корень греческого слова «андрос» — муж, мужчина. Имя имеет немало разновидностей: Анри — у французов, Андрияш — у молдаван, Ондрей — у словаков.

Маленькие Андрюши хитры и мечтательны. Могут долго и увлеченно собирать «Конструктор», но могут и с воплями носиться по квартире, изображая то самолет, то всадника. Непослушны. Любят сладкое, из-за чего с детства портят зубы. Мать слушают по настроению, с отцом пытаются спорить. Если есть брат, дружат с ним и любят его, к младшей сестре относятся ревниво и не уступают ей ни в чем.

Андрей-подросток не выделяется ничем, однако позже окружающие вдруг заметят, что он и спортивную школу закончил, и в жизни устроился лучше своих сверстников. Девушки сетуют на непостоянство Андрея: он может с легкостью признаться в любви одной, а на следующий день, не заметив ее, пройти мимо с другой. Его, кажется, ничем не смутишь. Очередной подруге Андрей искренне расскажет о себе все, как на исповеди, но не надо обольщаться этим - всего об Андрее вам никогда не узнать.

Люди, обладающие именно такими чертами характера, становятся лидерами и ведут за собой других. Они преодолевают препятствия и находят выход там, где никто, кроме них, сделать этого не смог бы. Конечно, временами они жестковаты; в имени Андрей нет весомых признаков «добрый» и «надежный»; пожалуй, средства, которые они выбирают для достижения своих целей, были бы одобрены далеко не всеми. Их активность достаточно высока и в сочетании с силой и мощью позволяет им добиваться того, что для других недостижимо.

Поздравления

День ангела Андрея -

Есть повод вспомнить всем,

Что ангелы умеют

Хранить от грешных дел.

Служить нам, грешным людям,

Послал их Сам Господь.

Об этом не забудем,

Пусть ангел твой живет.

Прислушивайся чутко

Ты к мыслям и словам.

Ведь ангелу так нужно,

Чтоб ты ему внимал.

Он будет непременно

Всю жизнь тебя хранить.

Но Господа за это

Приди благодарить.

Дорогой Андрей!

В этот радостный светлый день

Принимай поздравления скорей,

От родных, знакомых, друзей.

Мы тебе желаем в этот день,

Ярких приключений и страстей,

Искренних эмоций, поздравлений,

Новых планов и больших свершений.

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

Мужественный ты с рожденья,

Ведь тебя зовут Андрей,

Праздничные поздравленья,

Принимай от нас скорей!

От души тебе желаем,

Преграды все преодолеть,

До пьяна, напиться счастьем,

И при том не захмелеть!

Пусть исполнятся желанья, и

Пусть сбудутся мечты,

Чтобы жизнь казалась медом,

И чтоб был доволен ты!

Андрей мужчина хоть — куда

И с этим не поспоришь.

Он справедливый, как всегда,

Он наш надежный кореш.

Андрюха, друг наш, мы с тобой.

Всегда будь впереди!

Проблему мы решим толпой,

Ты только позови.

Дружище, будь всегда любим

Ты женщиной своей

И уважаемым всегда

В компании друзей.