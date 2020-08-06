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6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:50 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
В четверг, 6 августа 2020 года, православные христиане чтут память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба (Романа и Давида в крещении).

Согласно летописям, Борис и Глеб родились незадолго до крещения Руси и были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Братья были воспитаны в духе христианской веры. По утверждениям современников, оба брата выделялись добротой, милосердием и христианским смирением.

Как только князь Владимир умер, его старший сын Святополк провозгласил себя великим князем Киевским и решил избавиться от брата, чтобы упрочить свое положение.

Подвиг смирения, послушания и кротости сделал Бориса и Глеба поистине народными святыми. Тело страстотерпца Бориса привезли в Вышгород и в тайне ото всех положили в храме во имя святого Василия Великого. Позднее великий князь Ярослав Мудрый отыскал мощи святого Глеба и положил их рядом с мощами брата, святого князя Бориса. Останки братьев прославились многочисленными чудесами.

Традиционно 6 августа собирают ягоды – смородину и черемуху, которые ценятся за целебные свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, которые сопровождались нагноением. Черемуху в сушеном виде использовали для лечения инфекций и воспалений. А при конъюнктивите глаза промывали настоем из ягод.

С этого дня наступало самое ответственное время для крестьян – жатва, которая подводила итог многодневному труду людей.

В этот день усиливаются грозы, поэтому сегодня не выходили в поля работать. Наши предки опасались пожаров из-за молний, которые попадают в стога.

Запреты 6 августа:

  • Лучше не работать на земле (в поле, на огороде и проч.). Если ослушаться этого совета, можно спровоцировать пожар от удара молнии. Так считали наши предки.

  • Нельзя нагружать себя сложной и трудновыполнимой работой, так же, как и домашними делами.

  • Если 6 августа выпадает на полнолуние, то нельзя рубить лес для постройки дома, иначе в новом доме будут постоянные скандалы.

  • Не рекомендуется в этот день слушать голос разума. 6 августа положитесь во всем на интуицию.

  • Если вы договорились отдать долг в этот четверг, обязательно сдержите слово. Считается, что если этого не сделать, финансовая неудача прилипнет к вам на ближайшие три месяца.

  • В этот день не стоит много разговаривать. В противном случае дело может кончиться заболеваниями ротовой полости.

Народные приметы 6 августа

  • Стоит светлая и теплая погода — будущая зима будет морозной и малоснежной,

  • Идет дождь — зима будет снежной и теплой.

  • Средняя суточная температура упала ниже +15 °C, значит, пришло время собирать черемуху.

  • Если солома жата, значит, крыть дома ею нельзя.

  • Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такой же до конца лета.

  • Чайки часто на воду садятся — к дождю.

  • Если утром 6 августа идет дождь — в течение всего дня должна быть солнечная погода.

  • Мухи начинали свою возню с утра — день будет солнечным.

  • Цыплята не отходят от своей мамы — следовало ждать длительных дождей.

  • Низко летающая в небе кукушка предвещала дождь.

Также в этот день было принято заготавливать березовые веники для бани. Выбирали березы с ниспадающими ветвями или молодые деревца, которые ещё не цвели. Листья должны быть нежными и бархатистыми на ощупь, а ветви – длинными, тонкими и прямыми.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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