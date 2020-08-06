Грамотная логистика на территории Украины

Быстрая и удобная доставка - залог успеха любого бизнеса.

Масштабное развитие торговых связей приводит к необходимости транспортировки объемных и тяжелых грузов. Именно их чаще всего перевозят предприятия и крупные компании. Подобная необходимость возникает как внутри страны, так и на международном уровне.

Киевская логистическая компания «АСД Логистик» осуществляет полный спектр доставки различных грузов. Организация присутствует в отрасли 17 лет и зарекомендовала себя как надежного партнера с недорогим и эффективным сервисом. Профессионализм компании подтверждают положительные оценки клиентов и рост числа постоянных заказчиков, которые остаются довольными взаимовыгодным сотрудничеством. Подробнее о возможностях «АСД Логистик» можно узнать на официальном сайте фирмы.

Большое разнообразие фирменного транспорта дает возможность перевозить партии товаров весом от 2 до 20 тонн. Кроме этого, компания перевозит негабаритные грузы и спецтехнику, в любой уголок Украины, независимо от его удаленности от центра.

Преимущества для всех клиентов

Налаженный бизнес обеспечивает грузоперевозки с рядом выгодных преимуществ:

гарантией сохранности грузов;

быстрым таможенным оформлением;

GPS-навигацией рейсов;

минимальными тарифами;

кратчайшими сроками доставки.

Различные размеры контейнеров помогают не переплачивать за свободное место в трейлере. Практически всегда имеется возможность сформировать сборную доставку грузов.

«АСД Логистик» обладает наработанными связями со многими странами Европы, а еще большой опыт перевозок в пределах Украины.

Удобство пользования сервисом организации

Компания нацелена на обеспечение максимального комфорта клиентов. Поэтому услуги грузоперевозок от «АСД Логистик» поощряются прогрессивной бонусной политикой. Постоянных клиентов фирма часто радует скидками.

Квалифицированные консультанты «АСД Логистик» проложат оптимальный маршрут, выберут удобное время суток и день недели, во избежание пробок на трассах, сориентируют в модельном ряде грузовых машин. Опыт компании становится залогом отличного результата взаимовыгодного сотрудничества.